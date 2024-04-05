快訊

老家旁有斷層！她推薦1網站1 APP「買房前必查」 多一分保障

變天搶時間！4縣市特搜快攻 九曲洞9人獲救

加強監測梅山斷層！氣象署：百年無大震能量累積 點名嘉義近期地震頻繁

食安頻出包…「連泡麵都無法安心吃」 許宇甄：吳秀梅豈能不下台？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

高雄一不肖業者將4萬多公斤未送驗的大陸進口乾燥蔬菜改標後，貼上假的SGS檢驗合格標章，賣給食品大廠裝入泡麵後販售。國民黨立委許宇甄今日表示，蘇丹紅跟這次乾燥蔬菜都是高雄企業出包，食藥署長吳秀梅也是高雄借調上來主管食安，食安問題接踵而來，吳署長豈能不下台？

許宇甄表示，現在連吃泡麵都無法安心吃嗎？大廠連自己的商譽都不顧，消費者要怎麼安心買食品？食安問題連環爆，蔡英文政府的食安五環漏洞百出，源頭控管、加強查驗淪為口號，蘇丹紅跟這次乾燥蔬菜都是高雄企業出包，食藥署長吳秀梅也是高雄借調上來主管食安，在疫情期間已惹出一堆事端，如今食安問題接踵而來，食藥署監管不善，吳署長豈能不下台？

許宇甄指出，網友批評大企業也昧著良心賺錢，大公司竟然要靠小商家進口大陸乾燥蔬菜，上千億營收的公司變成受害者？邊境查驗到底有沒有在查？這些問題都是國人想問的，我們到底要相信誰？如果連泡麵都不能安心買，還有什麼可以放心吃？

許宇甄強調，今年從萊劑豬肉、蘇丹紅事件、寶林茶室中毒案、乾燥蔬菜偽造SGS，各種食安問題層出不窮，行政院長陳建仁內閣已可總結成為「漲價內閣」、「食不安內閣」，呼籲總統當選人賴清德，好好找一個可以讓人民安心的內閣團隊，不適任的官員要在520一併撤換，別讓他們續留戕害國人。

蘇丹紅 許宇甄 食安

延伸閱讀

花蓮大震重建 許宇甄籲行政院善用特別統籌分配稅款

數位身分證已花公帑14億？ 審計長稱與審計部估算相當

綠營擋電價凍漲案 藍委許宇甄要求賴清德完成三大承諾

邱國正口頭請辭獲慰留 許宇甄：疑擋人財路被逼退

相關新聞

綠批韓國瑜「台灣地區」說附和中國 藍反酸：毀憲亂政

立法院長韓國瑜昨天在臉書談到清明節，文中使用「我國千年歷史」、「台灣地區」用語，遭民進黨立委批愧對院長職位，是附和中國之...

食安頻出包…「連泡麵都無法安心吃」 許宇甄：吳秀梅豈能不下台？

高雄一不肖業者將4萬多公斤未送驗的大陸進口乾燥蔬菜改標後，貼上假的SGS檢驗合格標章，賣給食品大廠裝入泡麵後販售。國民黨...

數據機構立院召委聲量調查：王定宇日發打卡文居第一

新國會開會超過1個月，榮泰創數據公布網路數據調查報告，追蹤2月20日立法院開議至3月27日期間，立法院8個常設委員會召委...

陳冠廷：特別預算應保持彈性 以利因應不可預測災變

民進黨立委陳冠廷今天表示，看到國民黨、民眾黨立委爭相提出預算法的修正案，有的要刪除預算法第83條「不定期或數年一次之重大...

陸方代表台灣致謝國際關心震災 王定宇：糟蹋台灣

花蓮大地震，多國政要表達關心之意，中國大陸駐聯合國代表團副代表耿爽昨天在聯合國安理會表示，「中國台灣地區發生強烈地震，我...

學者觀察／日記看兩蔣 個性差異大

隨著兩位蔣總統日記公開，外人得以一窺他們的內心世界，從日記當中也可看出父子個性的差異。學者指出，這源於兩人寫日記時，各自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。