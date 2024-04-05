食安頻出包…「連泡麵都無法安心吃」 許宇甄：吳秀梅豈能不下台？

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高雄一不肖業者將4萬多公斤未送驗的大陸進口乾燥蔬菜改標後，貼上假的SGS檢驗合格標章，賣給食品大廠裝入泡麵後販售。國民黨立委許宇甄今日表示，蘇丹紅跟這次乾燥蔬菜都是高雄企業出包，食藥署長吳秀梅也是高雄借調上來主管食安，食安問題接踵而來，吳署長豈能不下台？

許宇甄表示，現在連吃泡麵都無法安心吃嗎？大廠連自己的商譽都不顧，消費者要怎麼安心買食品？食安問題連環爆，蔡英文政府的食安五環漏洞百出，源頭控管、加強查驗淪為口號，蘇丹紅跟這次乾燥蔬菜都是高雄企業出包，食藥署長吳秀梅也是高雄借調上來主管食安，在疫情期間已惹出一堆事端，如今食安問題接踵而來，食藥署監管不善，吳署長豈能不下台？

許宇甄指出，網友批評大企業也昧著良心賺錢，大公司竟然要靠小商家進口大陸乾燥蔬菜，上千億營收的公司變成受害者？邊境查驗到底有沒有在查？這些問題都是國人想問的，我們到底要相信誰？如果連泡麵都不能安心買，還有什麼可以放心吃？

許宇甄強調，今年從萊劑豬肉、蘇丹紅事件、寶林茶室中毒案、乾燥蔬菜偽造SGS，各種食安問題層出不窮，行政院長陳建仁內閣已可總結成為「漲價內閣」、「食不安內閣」，呼籲總統當選人賴清德，好好找一個可以讓人民安心的內閣團隊，不適任的官員要在520一併撤換，別讓他們續留戕害國人。