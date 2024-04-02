藍委憂台電經營不善倒閉 審計長：政府會負最後責任

台電去年虧損高達1980億元，若加上政府補貼500億元，總虧損達2480億元。國民黨立委張智倫今天詢問審計長陳瑞敏，若台電持續虧損，未來是否有經營不善倒閉的疑慮。審計長陳瑞敏表示，台電是國營事業，政府會負最後責任，未來會請台電加強經營體質改善，開源節流。

立法院院會今邀請陳瑞敏列席報告「111年度中央政府總決算審核報告」等案審核經過並備諮詢。張智倫諮詢時指出，電價昨天起調漲，民眾擔心物價是否跟著全面調漲，站在國營企業的立場，若要調整售價應顧及民生需求，謹慎處理，請問台電、中油、台水、台糖等國營企業，哪家虧損最嚴重。

陳瑞敏回應，去年有5家國營企業虧損，其中台電總虧損2480億元，因政府補貼500億元，最終虧損經額為1980億元。

張智倫表示，台電毛利率是負30％，淨利率負40％，負債比高達98％，以一家企業而言，經營非常有問題。蔡政府為推展綠電，火力發電占80％，近年來補助台電高達4500億元，蔡政府執政下，台電連續調整三次電價，調整幅度35％，未來台電是否有無法繼續經營的疑慮。

陳瑞敏說，台電是國營事業，政府會負起最後責任，不容許台電有閃失或狀況，否則影響國家重大，這部分希望台電加強經營體質，開源節流，逐步改善公司體質。