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影／胡為真出新書 丁渝洲對準總統賴清德提三建議

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
總統府前資政胡為真（左）新書發表會，邀請國安會前秘書長丁渝洲（右）等人出席。記者蘇健忠／攝影
總統府前資政胡為真（左）新書發表會，邀請國安會前秘書長丁渝洲（右）等人出席。記者蘇健忠／攝影

總統府前資政胡為真上午舉行「國運的轉危為安：再探民國遷臺初期的軍事與外交 1949-1955」新書發表會，邀請國安會前秘書長丁渝洲、甯紀坤大使、中央研究院近代史研究所研究員林滿紅等人致詞，丁渝洲致詞時表示民國遷臺初期有三大危機與五件讓國運轉危為安的事情。

隨後丁渝洲提出四點對台灣當前的四點憂慮，第一，兩岸嚴峻的對立情勢。第二，高估國軍的實力，使整個社會沒有任何憂患意識。第三，嚴重被撕裂的台灣，毫無理性討論事情的空間。第四，我們非常珍惜跟美國的情感，我們也非常感謝美國對我們的情感，但我們不能夠把自己國家的安全，完全寄託在美國人的身上。

並建議準總統賴清德，第一，希望新內閣組成時，能用到真正的人才，而且有擁有高尚的品德，組成廉能政府，帶給人民希望。第二，希望在520的就職演說當中，透過他的演說，化解兩岸嚴重對立的情勢。第三，建議賴清德在6月黃埔軍校建校100週年時，親自主持，來振奮國軍的士氣。我充分期待準總統賴清德以他的智慧、膽識、勇氣，讓台灣轉危為安，讓我們人民過著安定、安全、豐衣足食的快樂生活。

總統府前資政胡為真致詞時，談到民國遷臺初期的危機，美方軍方曾在夏威夷做實驗，大陸5000艘船連夜過台灣海峽，第七艦隊怎麼打，都打不沉木船，後因北韓兵敗，解了台灣燃眉之急。

國安會前秘書長丁渝洲（圖），建議賴清德用520的就職演說，化解兩岸嚴重對立的情勢。記者蘇健忠／攝影
國安會前秘書長丁渝洲（圖），建議賴清德用520的就職演說，化解兩岸嚴重對立的情勢。記者蘇健忠／攝影
總統府前資政胡為真上午舉行「國運的轉危為安：再探民國遷臺初期的軍事與外交 1949-1955」新書發表會，與來賓大合影。記者蘇健忠／攝影
總統府前資政胡為真上午舉行「國運的轉危為安：再探民國遷臺初期的軍事與外交 1949-1955」新書發表會，與來賓大合影。記者蘇健忠／攝影
總統府前資政胡為真舉行新書發表會，談民國遷台初期的許多危機。記者蘇健忠／攝影
總統府前資政胡為真舉行新書發表會，談民國遷台初期的許多危機。記者蘇健忠／攝影

國安會 賴清德

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