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獨／雙城論壇台北場7、8月登場 上海派副市長訪台？520成兩岸最大變數

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）去年8月親自出訪上海出席雙城論壇，並與上海市長龔正（左）參加論壇。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安（右）去年8月親自出訪上海出席雙城論壇，並與上海市長龔正（左）參加論壇。圖／北市府提供

前總統馬英九4月赴陸可望促成「馬習二會」，兩岸關係再成焦點。台北、上海雙城論壇預計暑假7、8月在北市登場，上海方代表最快4月來台踩點，但準總統賴清德520上任，恐成兩岸交流最大變數。

台北市長蔣萬安去年8月赴陸參加雙城論壇，並與上海市長龔正同台，一度在對岸造成「萬安旋風」；今年換陸方來訪，適逢新政府上路，兩岸政治交流倍受矚目。據了解，台北市副市長林奕華銜命與上海市洽談論壇細節，今年初上海代表團訪台北燈節時，工作層級已先有初步交換意見；目前北市與上海市先透過視訊會議，討論今年主題、分論壇、要簽哪些ＭＯＵ等項目，北市府正在初擬相關細節，再與上海溝通。

知情人士說，今年雙城論壇是賴清德上任後，兩岸最重大的官方城市交流，對岸也會觀察賴的兩岸政策來決定訪台層級，北市府則希望對岸至少派副市長以上層級來訪，蔣市府將安排接待。

藍營人士分析，過去大陸派人到北市出席雙城論壇，層級幾乎都是副市長，只有前市長郝龍斌任內，上海為推廣世界博覽會，派上海市長韓正訪台；這次預期應該還是副市長層級，但如果低於副市長，對蔣萬安「很沒面子」。

據指出，前市長柯文哲任內，上海曾派統戰部長沙海林訪台，一度被綠營罵翻；這次上海訪台層級若太低，會被解讀對岸「不看重蔣萬安」，兩岸枝枝節節容易擦槍走火，北市府沙盤推演、審慎應對。

「這是蔣萬安的第一任，不需要現在就跨大步。」國民黨人士說，現在態勢很清楚，蔣萬安沒有做好8年市政，不可能挑戰2028總統大位，蔣才第2年，不必操之過急。

藍營人士指出，國民黨再度敗選後，「台獨金孫」賴清德上任後的兩岸交流攸關戰爭與和平，尤其金門翻船事件至今無法善了，兩岸缺乏溝通管道與互信，外界期待「避戰謀和」，促成馬英九登陸原因，身為首都市長的蔣萬安更要守住兩岸城市交流平台。

相關人士說，蔣的兩岸政策應該可以稍微開放一點，若太拘泥，就會陷在民進黨的框架，「不好也不需要」，如果多一點互動與合作，兩岸都有好處，包括就業、就醫等面向交流，對兩岸人民當然更好。

台北市長蔣萬安（左）在上海雙城論壇時，主動拿出手機，跟上海市長龔正（右）在論壇會場玩自拍。圖／台北市政府提供
台北市長蔣萬安（左）在上海雙城論壇時，主動拿出手機，跟上海市長龔正（右）在論壇會場玩自拍。圖／台北市政府提供

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