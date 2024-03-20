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韓國瑜民調變好 吳思瑤：議事主持更周延人民肯定更高

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
立法院場韓國瑜主持立法院總質詢。記者陳正興／攝影
立法院場韓國瑜主持立法院總質詢。記者陳正興／攝影

台灣民意基金會公布新國會民調，立法院韓國瑜的表現滿意度逾五成，顯示韓國瑜社會形象變好。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤上午回應，如果韓國瑜可以在議事主持的公正性和彈性靈活的運用上能夠做得更周延，相信韓獲得人民的肯定會更高，這是民進黨團的期待。

而立法院上周五總質詢因立委不在場，韓國瑜唱名3次後宣布休息，遭民進黨立委抗議剝奪質詢權，國民黨立院黨團總召傅崐萁今天反批民進黨立委是巨嬰。

吳思瑤表示，韓國瑜前天召集的協商雖然是閉門會議，但相信大家都會說話算話，韓國瑜有承諾會再召集協商，希望下一次的協商循正常的程序，公開透明讓大家了解在協商之間的討論。

吳思瑤表示，民進黨團期許韓國瑜能透過妥善處置的方式，恢復各黨委員憲法賦予的質詢權，民進黨團全力朝這個方向來前進，「相信韓院長會說話算話，靜待後續召開的朝野協商，我們一定全力配合」。

民進黨 立法院 韓國瑜

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