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立院報告...陳亭妃中午前質詢改書面 下午質詢首位是羅明才

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃。圖／聯合報系資料照
民進黨立委陳亭妃。圖／聯合報系資料照

立法院長韓國瑜今天召集國民黨、民進黨、民眾黨總召朝野協商，討論上周五（15日）院會立委總質詢時，立委因唱名未到致「質詢權被沒收」補救事宜。立法院議事處今天出具報告還原當天狀況，根據報告內容，民進黨立委陳亭妃當天上午11時45分進入議場時表示，自己無法等到下午質詢，口頭表示要改成書面質詢，他們便於中午12時許與陳亭妃辦公室確認，確定陳亭妃改為書面質詢，並於13時50分通知所有在下午要質詢立委，前兩名質詢的立委是國民黨立委羅明才與民進黨立委洪申翰

議事處報告內容指出，立院總質詢期間，議事處依慣例會在前一天晚上通知隔天上午要質詢的前3名立委，當天上午首名立委開始質詢後，會接續通知第4位起質詢委員到議場準備。

議事處報告提到，陳亭妃當天上午11時45分進入議場，提出與邱議瑩調換質詢順序書面資料，議事處隨即通知主控室更改陳亭妃與民進黨立委邱議瑩質詢順序。主席台確認上午最後一位質詢委員是立委王鴻薇。

議事處報告指出，陳亭妃當下表示，沒有辦法等到下午，口頭表示要改成書面。議事處即依照慣例，在12時10分至12時15分打電話向委員辦公室確認是否改提書面質詢，陳亭妃助理表示確認陳亭妃經濟組不質詢，改為交通組再質詢。議事處確認後，即通知會務科主控室人員，陳亭妃改為書面質詢。

議事處報告提到，因為下午前三名立委順序並無變動，與先前通知質詢順序相同，所以同樣在下午1時50分致電提醒當日下午所有質詢委員，同時告知陳亭妃，已經改為書面報告。當天排定下午質詢首位立委是羅明才，第2位是洪申翰。

民進黨 洪申翰 陳亭妃

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