長達4年沒出訪！盧秀燕傳將訪問美國 台中市府回應了

台中市長盧秀燕傳出近期可能訪美，被解讀在為2028總統大選做準備，國民黨立委黃健豪認為，「若有規畫，還好是今年去，後年再去政治意味更大」。台中市政府表示，市府團隊每年皆依市政需求，評估出國考察交流國家與內容，今年相關行程尚在評估中，若有消息會對外公布。

被視為2028年總統大選熱門人選之一的盧秀燕，2019年曾赴歐洲考察10天，後來遇到疫情未再出國。長達4年沒有出訪的盧秀燕，近期傳出可能有出訪計畫，據了解，幕僚團隊已擬定多個國家的出訪計畫，其中以訪美的可能性最高，被視為可能要為下一次2028選舉做準備。

黃健豪表示，直轄市長訪美是件正常事情，除了做城市外交，擁有高人氣的盧市長，也可透過訪問，拉抬國民黨知名度。黃強調，如果盧市長真的規畫訪美，「還好是今年，後年再去政治意味更大」。

至於是否為2028總統大選鋪路？黃健豪說，現階段還沒有到那一步，不過透過這次訪美，可以了解美國僑界、商界等聲音與想法。

台中市政府表示，市府團隊每年皆依市政需求，評估出國考察交流國家與內容，今年相關行程尚在評估中，若有消息會正式對外公布。