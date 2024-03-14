明天拚一讀付委！韓國瑜共提國6東延、環島高鐵 藍營甲動備戰
立法院明日召開院會，藍營磨刀霍霍發出甲級動員令備戰，將於上午9時先開黨團大會、10時要求全數國民黨立委進院會議場。據了解，近期引發朝野熱議、立法院長韓國瑜列主提人的「環島高速鐵路建設特別條例」修正草案、「國道六號東延花蓮建設特別條例」修正草案，將於明日一讀付委，藍營為防止綠營卡案，先發出甲級動員令因應。
國民黨團書記長洪孟楷表示，國民黨明早開黨團大會並發出甲級動員令，為明日議事攻防進行準備。
國民黨突然發出甲級動員令，原因為何？據了解，明日立法院院會報告事項有國民黨總召傅崐萁提案的「環島高速鐵路建設特別條例」修正草案、「國道六號東延花蓮建設特別條例」修正草案，因韓國瑜、立法院副院長江啟臣列共同提案人，引發民進黨質疑院長未遵守議事中立等，藍營為防止綠營擋案，發出甲級動員令將護航案子一讀交付委員會。
據了解，「國家通訊傳播委員會組織法」修正草案、國會改革五法等，兩周內都是復議期，藍營為防止綠營有動作，發出甲級動員令備戰。
另外值得注意的是，近期民進黨立委范雲提出將立委性騷擾案送紀律委員會的「立法委員行為法」修正草案，被視為鎖定傅崐萁、國民黨立委陳雪生，以及民進黨立委黃捷提出「兩岸人民關係條例」修正草案，要陸配入籍先宣誓才能取得戶籍等，明日也將於院會一讀。據了解，藍營內部對此兩案頗有意見，是否會要求退回程序委員會，藍營明日黨團大會將討論凝聚共識。
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