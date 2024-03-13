【即時短評】卸任期滿元首無須再禮遇 但維安恐要考量

蔡英文總統即將卸任，馬英九前總統的禮遇期限也將屆滿，成為第一位「用完」法定禮遇的前元首。未來政府自然不必為其再負擔開銷，然而卸任元首終究是知名人物，為其提供基本的維安保護，仍有必要性。

依據民國99年修訂後的「卸任總統副總統禮遇條例」規定，正副總統卸任後的禮遇，是「做一年禮遇一年」。待遇包括每月25萬元禮遇金（副總統18萬元）；每年提供辦公事務費用，第一年800萬、第二年700萬，遞減至500萬為止（副總統每年數字減半）；提供保健醫療；國安局派出安全侍衛人員8至12人（副總統4至8人），必要時得增派。禮遇期滿之後，就只剩受邀參加國家大典的權利。

在馬英九之前，李登輝有12年總統任期，期滿後還有副總統任期3年可用，到去世都在接受禮遇。陳水扁的禮遇原應該在105年屆滿，但因貪汙案定讞，99年依法取消禮遇。馬英九成為第一位，真正「重回尋常百姓家」的元首。

然而，一如卸任後的李登輝，仍不時出現在公眾場合，出面為子弟兵背書造勢（誰算是阿輝伯的子弟兵，答案可能因時而異）；馬英九至今健康良好，也自認老驥伏櫪，未來顯然不會成為沒有聲音的人。然而，卸任元首當初所作所為對國家影響甚鉅，社會上愛之與憎之者，自然都大有人在。就維安觀點而言，如果卸任元首遭到政見不同陣營的激進人士攻擊，不管結果如何，都對國內政局動盪與社會矛盾加深，有加深的效果。

連戰副總統禮遇期滿後，因與隨扈相處日久，彼此感情深厚，多人索性辦理退休，由連戰自費聘用。雙方有情有義，在政壇也傳誦一時。然而連家向以殷實著稱，如此大氣手筆，對馬英九或未來其他卸任元首，恐非能夠或願意負擔。

兼顧法理與現實之舉，是禮遇期滿的正副元首，如果自認有必要，可以比照一般政務官員或立委，申請安排派遣警力擔任維安隨扈，規模依個案實際狀況調整。究竟，隨著醫學進步，以及政治崇尚年輕化，只要中華民國國祚尚存，禮遇期滿的前總統，例子勢必愈來愈多。不如就以馬英九的狀況，作為慣例的建立者。