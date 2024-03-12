綠反對不在籍投票 朱立倫：抗中保台外 可不可以有點長進

藍綠為不在籍投票交鋒，引發熱議。國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨用荒謬主張、不合邏輯主張剝奪數百萬人的投票權，「除了抗中保台，可不可以有點長進？」

針對不在籍投票，朱立倫受訪指出，台灣民主已經走到21世紀，世界主要民主國家統統都有不在籍，民進黨過去在野時也大聲喊要不在籍投票，台灣數百萬朋友在外地工作，尤其年輕朋友「你們受得了嗎？」每次選舉都要從外地回戶籍地投票，海外有上百萬台灣人讀書、就業、打拚也都不能投票。

朱立倫批評，剝奪民主投票是民進黨不斷為政治算計所為，是道道地地的民主退步黨，用荒謬主張、不合邏輯主張剝奪數百萬人的投票權，好好反省一下吧。

此外，民進黨立委黃捷昨天針對陸配取得身分證比照外配縮短為4年，但新增「經入籍宣誓」、「具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識」兩條件；她表示，若想入籍，陸配須宣誓放棄中國公民身分並效忠台灣，還需和外配一樣經過考試，「宣誓具法律效力，違反會被註銷戶籍」。

朱立倫回應，對於民進黨立委提出的各種法案，只要在立法院好好討論，國民黨不預設立場，也希望不要對新台灣人預設立場。