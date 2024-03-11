黃捷提案陸配定居台灣要「入籍宣誓」 誓詞內容曝光

國民黨立委提案中國大陸籍配入籍應從原先的6年放寬為4年，但現行法規沒有陸配「放棄國籍」相關規定，引發爭議。民進黨立委黃捷今天提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（即「兩岸人民關係條例」）部分條文修正草案，參考世界先進國家立法例及國籍法規定，新增「經入籍宣誓」、「具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識」規定，指既然要陸配放棄中國國籍有困難，未來必須先經過入籍宣誓，方能取得戶籍，成為申請定居必要條件。

黃捷提出的「兩岸人民關係條例第十七條及第十七條之二修正條文草案」，新增預擬「入籍宣誓」誓詞如下：本人完全放棄以前所屬大陸地區之公民資格及其基本權利和義務。同時承諾成為台灣地區人民後，將捍衛其民主與自由，恪遵憲法及法律，善盡公民義務。大陸地區人民宣誓後，分別於誓詞上簽名、蓋章，送內政部存查。

修正草案還規定，因聽覺或語言障礙而無法朗讀誓詞或簽名者，得命其閱讀誓詞或以手語、文字陳述，以代朗讀。

修正草案條文也指出陸配經入籍宣誓在台灣地區定居後，違反兩岸人民關係條例、反滲透法規定，未經許可在大陸擔任黨、政、軍等政治性團體任職，由戶政機關註銷其台灣地區之戶籍登記，除對在台灣地區設有戶籍之未成年親生子女，有扶養事實、行使負擔權利義務或會面交往外應強制出境；但其因台灣地區人民身分所負之責任及義務，不因而喪失或免除。

黃捷表示，她已將修正草案送交立院議事處，除新增陸配入籍需宣誓效忠台灣，也需和外配一樣經過考試。黃捷強調在她的版本中，宣誓具法律效力，違反會被註銷戶籍。