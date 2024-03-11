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台中「3大建設」上梁、開工典禮花千萬 綠酸作秀 市府：邀市民見證

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中巨蛋預定2030年啟用，今天舉行開工典禮，圖為模擬實景。圖／台中市府新聞局提供
台中巨蛋預定2030年啟用，今天舉行開工典禮，圖為模擬實景。圖／台中市府新聞局提供

台中市長盧秀燕主推台中巨蛋綠美圖與會展中心「三大建設」，上梁、開工典禮共花費逾千萬，綠營批耗費公帑作秀；市府表示，重大建設開工、上梁是大事，應廣邀市民見證城市發展。

台中巨蛋今舉行開工典禮，中市府未說明巨蛋開工典禮經費明細，據了解，建設局花費約240萬經費，包含勞務採購、製作巨蛋手冊、影片等，其餘由營造商、贊助商支出；交響樂團由中國醫藥大學贊助，樂團玖壹壹也以台中在地人為由，友情價演出。建設局長陳大田表示，台中重點建設，開工典禮別具意義，與市民共同見證這歷史性的一刻。

台中不少重大建設近年開工、上梁，如綠美圖上梁典禮市府斥資600萬舉辦，國際會展中心上梁號稱千人參與，耗資300萬舉行。兩項活動遭民代批評「大內宣」、「荒唐，根本是浪費公帑」。但有建築界人士說，3項重大建設量體都有百億規模，是市政發展里程碑，提高典禮規模並無不妥。

民進黨市議員周永鴻說，台中巨蛋規畫工程延宕多時、預算大增，反而用公帑大撒幣讓盧市長拍宣傳影片、辦開工演唱會，盧市府總是「花大錢辦典禮」，不如把心思花在讓工程如期完工。

國民黨市議員張廖乃綸表示，台中巨蛋為台中重要建設，更是市政發展里程碑，在合適的情況下，以不同形式開放民眾參與開工典禮，相當具有紀念意義，也希望市府能注重工程品質與進度。

台中巨蛋開工典禮今天下午3時30分開始，主場館預定地規畫「雙舞台」，由中國醫藥大學交響樂團演出，另一側主舞台有藝人演出，預計約600人參與，日本設計大師隈研吾將出席，並開放民眾免費入場，欣賞玖壹壹等團體表演。

交響樂團 台中巨蛋 綠美圖

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