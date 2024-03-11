巨蛋政治學／盧秀燕獨力造蛋 阿妹可唱「10天10夜」 孵出2028總統夢？

台中巨蛋從2005年規畫到今天正式開工，歷時19年、8次工程流標，經費從65億追加至近百億，預定2030年完工。眼看台北大巨蛋風光開幕，台中市府咬牙獨資，市長盧秀燕曾揚言，台中市要蓋一座阿妹來唱「10天10夜」都沒問題的巨蛋，如今即將美夢成真；地方議論，中台灣第一顆巨蛋，是否孵出盧秀燕2028總統夢？

台中市議會去年通過巨蛋預算，占地6.9公頃，預計興建1座可容納1.55萬人，由原65億元增至99.98億元，另內部裝修逾24億元，未來將採「增建、改建及修建」（ROT）方式補足；去年11月完成工程決標，由麗明營造得標，台中巨蛋以國際賽事規格規劃主、副場館，有一大、一小兩顆蛋，預計2030年完工，盧秀燕和國際建築大師隈研吾等人下午將出席開工典禮。

台中巨蛋下午開工，歷經前後3任台中市長胡志強、林佳龍及盧秀燕。2015年歌手江蕙引退演唱會卻跳過台中，市民敲碗，時任市長林佳龍積極喊話，「台中一定要有巨蛋」；林佳龍起手式是宣布巨蛋從前市長胡志強規畫的14期重劃區遷移到崇德、松竹路口，5年內完成結合國民運動中心、室內籃球場三合一運動園區，但國民黨強烈反對，指巨蛋縮一半，且人口密集、塞車嚴重，交通、噪音和徵收土地問題難解，僵持到盧秀燕上任改回原址，並咬牙由市府獨資百億，要在中台灣興建第一顆巨蛋，也印證盧秀燕常掛在嘴邊的「開不了工的要開工，完不了工的要完工」。

民進黨台中市黨部主委李天生說，台中蓋巨蛋「政治宣示大於市政需求」，盧秀燕市長任期邁入第6年，但除了「媽媽市長」形象，沒有重大亮點，盧秀燕積極攻蛋，未來才可與台北市長蔣萬安與高雄市長陳其邁並駕其驅。

李天生指出，台中巨蛋用地是文教用地，盧秀燕透過市府自籌自編預算蓋巨蛋，流程快，可在任內動工，還可說嘴「中央不幫忙」，政治利益上達雙贏。

民眾黨台中市主委江和樹說，「順民者昌」，台中人口全台第二多，北高合起來已有3顆蛋，台中人卻一直要不到，「宜居城市會被笑啦！」既然向中央要不到就自己蓋，盧秀燕兌現政見，說話算話，巨蛋雖未在任內啟用，但盧的政績會被記上一筆。

江和樹說，如果擔心台中巨蛋會成為盧秀燕的政治紅利，「中央就不該欠台中人1顆蛋」，未來還有內部裝修費約24億，有軟體才能把巨蛋經營好，國民黨上屆僅2位立委要不到經費就算了，現在有6席區域加上1席不分區與原民立委，這8席立委的功力與火侯，攸關藍委本屆的成績單。

國民黨立委黃健豪說，外界認為台灣有一堆蛋，但充其量只算大型體育館，依巨蛋的定義，北、高已擁有，台中是中部唯一直轄市獨缺1座上萬人的室內場館，巨蛋可帶動演唱會經濟、大型球類賽事，台中確有此需求，最特別的是台中市自力孵蛋，凸顯盧秀燕發展娛樂與運動產業的決心，做事的市長自然會受肯定。

國民黨台北市議員徐弘庭說，台北大巨蛋不管是前市長柯文哲時代與遠雄爭議，或者營運後考驗蔣萬安對於經濟發展推動，包含大巨蛋是否能辦演唱會、周邊居民聲音等，都考驗地方首長的政治手腕與能力，若能獲得大多數民眾滿意，當然也有機會更上一層樓。