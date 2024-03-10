快訊

到北宜追焦聖地帥氣過彎 19歲騎士慘摔糗翻畫面曝光

iPhone 16 Pro最新設計圖曝一大變化！全新按鈕暗藏這項強大功能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳思瑤嗆朱立倫：黨團每天失分 難道黨中央要跟著加碼

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。記者蘇健忠／攝影
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。記者蘇健忠／攝影

國民黨立院黨團推出國會改革法案，遭民進黨團總召柯建銘批評素質差，國民黨主席朱立倫昨反嗆柯不懂法律。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤上午受訪表示，民進黨團覺得啼笑皆非、非常遺憾。國民黨立委正無所不用其極，在拉垮新國會的問政水平，黨團每天在失分，難道黨中央也跟著加碼嗎？

吳思瑤表示，朱立倫說民進黨在惡意攻擊，但柯建銘是善意提醒，希望國民黨三思而後行。一再提出逾越憲法的法案，傷害人民情感主張的，這種惡意蓄意毀憲亂政的，就是國民黨自己。

對於朱立倫批柯建銘不要潑婦罵街，吳思瑤表示，大家倒可以評評理，每天在議事殿堂荒腔走板、潑婦罵街、藐視官員的，不就是國民黨自家的立委嗎？

吳思瑤奉勸朱立倫好好約束國民黨委員，國民黨團每天在失分，難道國民黨中央也跟著加碼嗎？朱立倫應該要做的是煞車皮的工作，如果不能撥亂反正，也千萬不要向下沉淪。

吳思瑤 國民黨 朱立倫 民進黨

延伸閱讀

吳思瑤：藍營不在籍投票版本恐怕就是北京要的版本

影／不在籍投票違憲？ 朱立倫大笑：這是全世界的笑話

藍委遭批素質差 朱立倫稱面嗆柯建銘：水準低到不懂法律

藍黨團嗆柯建銘不知反省 吳思瑤反嗆：反民主代表作

相關新聞

柯建銘罵藍委水準低 朱立倫喊話柯節制：惡意攻擊對台灣不利

民進黨立院黨團總召柯建銘日前批評國民黨立委質詢素質差，引發國民黨主席朱立倫怒嗆柯「不要水準低到潑婦罵街」。柯今天說自己是...

吳思瑤嗆朱立倫：黨團每天失分 難道黨中央要跟著加碼

國民黨立院黨團推出國會改革法案，遭民進黨團總召柯建銘批評素質差，國民黨主席朱立倫昨反嗆柯不懂法律。民進黨立院黨團幹事長吳...

吳思瑤：藍營不在籍投票版本 恐怕就是北京要的版本

多名國民黨立委近期推出不在籍投票法草案，其中包含通訊投票，遭外界質疑可能會有中國大陸等境外勢力介入。民進黨立院黨團幹事長...

傅崐萁痛批民進黨政府 點名七大罪狀

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天表示，民進黨執政8年，國家倒行逆施，人民無所適從，除掌握行政資源以外，立法院過去一黨獨大。...

2026布局藍酸連N都沒…哪+1 柯文哲：這是我們小草精神

民眾黨議員陳宥丞今天港湖服務處喬遷，包括黨主席柯文哲、民眾黨立委黃國昌、黃珊珊等人祝賀，對於布局2026先前提出議員提名...

影／不在籍投票違憲？ 朱立倫大笑：這是全世界的笑話

藍白立委共推不在籍投票，遭民進黨立委反對批違憲、幫中共介選開大門。國民黨主席朱立倫今天受訪時笑了出來，他說「這是全世界的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。