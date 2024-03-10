吳思瑤嗆朱立倫：黨團每天失分 難道黨中央要跟著加碼

國民黨立院黨團推出國會改革法案，遭民進黨團總召柯建銘批評素質差，國民黨主席朱立倫昨反嗆柯不懂法律。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤上午受訪表示，民進黨團覺得啼笑皆非、非常遺憾。國民黨立委正無所不用其極，在拉垮新國會的問政水平，黨團每天在失分，難道黨中央也跟著加碼嗎？

吳思瑤表示，朱立倫說民進黨在惡意攻擊，但柯建銘是善意提醒，希望國民黨三思而後行。一再提出逾越憲法的法案，傷害人民情感主張的，這種惡意蓄意毀憲亂政的，就是國民黨自己。

對於朱立倫批柯建銘不要潑婦罵街，吳思瑤表示，大家倒可以評評理，每天在議事殿堂荒腔走板、潑婦罵街、藐視官員的，不就是國民黨自家的立委嗎？

吳思瑤奉勸朱立倫好好約束國民黨委員，國民黨團每天在失分，難道國民黨中央也跟著加碼嗎？朱立倫應該要做的是煞車皮的工作，如果不能撥亂反正，也千萬不要向下沉淪。