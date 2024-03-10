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傅崐萁痛批民進黨政府 點名七大罪狀

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。本報資料照片
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。本報資料照片

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天表示，民進黨執政8年，國家倒行逆施，人民無所適從，除掌握行政資源以外，立法院過去一黨獨大。「國之將亡，必有七患」，民進黨政府共有7大罪狀，視國人為草芥，置社稷於不顧。

傅崐萁說提到，墨子曰：國之將亡，必有七患。意思是當國家出現7種災患的時候，便到了存亡危急的關頭。首先是，國防引戰之患：日前「金廈撞船」事件，民進黨刻意操作成兩岸對立、「抗中」製造惡意螺旋不斷上升，面臨戰爭危機徒增國防隱患。主管機關傲慢自大，除擅自更改專案報告的名稱，備詢時更是強辭奪理，蠻橫跋扈。

第二是外交敵鄰之患：民進黨執政期間，外交部被戲稱為「斷交部」，8年任內斷交10國，平均一年超過一個友邦與中華民國斷交，其中被蔡政府引以為豪的台美關係史上最好，更是彌天大謊，敵鄰親遠更是當今世界外交政策最無知無腦的政權。

其他還有財政國虛、內政集權、國君敗壞、團隊無節及政權敗國等災患，屢次動用特別預算、追殺國民黨、網軍治國、綠營肥貓寄生國家，食安事件頻傳，官員卻頻頻卸責。

傅崐萁表示，政權與治權平衡是民主國家政治之根本，立法院在過去8年變成一片綠油油，黨國不分？本屆國會的國民黨團不過是扮演好在野黨監督的天職，遵循人民賦予我們的義務與期待，但是毎日面對的是民進黨以國家資源、民脂民膏所眷養的網軍、綠媒、側翼、東廠，不斷的鏟除異己，加害忠良，壓榨百姓。柯建銘所言差矣，要講敗壞國家、債留曾孫、踐踏人民、毀憲亂政，孰能超越民進黨及柯建銘？

傅崐萁 國民黨 民進黨

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