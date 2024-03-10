影/不在籍投票違憲？ 朱立倫大笑：這是全世界的笑話

藍白立委共推不在籍投票，遭民進黨立委反對批違憲、幫中共介選開大門。國民黨主席朱立倫今天受訪時笑了出來，他說「這是全世界的笑話」，世界上多少國家都已經使用不在籍投票了，政府應保障台灣人該有的民主權利，民進黨退步到為了自己的政治利益，忽略人民權利，不應該。

台灣討論不在籍投票超過20年，目前只限「選務、公務人員」在「同縣市」移轉投票，對於因工作、就學或其他原因無法在戶籍地投票者未能納入其中，損及其參政權。每逢選舉，不在戶籍地卻有投票意願的公民必須面臨「耗費大量交通成本回鄉投票」和「放棄投票」的抉擇，海外公民多數放棄投票。

國民黨與民眾黨立委共推不在籍投票，民進黨立委反對不在籍投票，朱立倫今天到宜蘭參加黨部舉辦新春團拜，被問到不在籍投票被民進黨批違憲、會讓中共介選，民進黨也批評國民黨在幫中共開大門。

對此，朱立倫先是大笑說，民進黨攻擊國民黨新科立委、阻擋法案，連「不在籍投票也違憲」？

他說，這是全世界的笑話，世界上多少國家都已經在使用不在籍投票，他每次遇到國外訪賓時跟對方提到，台灣現在一定還要回到戶籍地投票，大家都不敢相信，怎麼會台灣是很民主的國家怎麼還會有一定要回到戶籍地投票呢？

朱立倫說，想想看有多少年輕朋友在外地或外國工作，多少台商、台胞與台生不管在美國或東南亞、歐洲、大陸，大家都應該有保有台灣人應有的民主權利，「我覺得，民進黨真的是退步到，為了政治一時的利益，而忽略了所有或唾棄所有台灣人該有的權利，這是最不應該的」。