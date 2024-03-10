國民黨推動國會改革法案 力拚賴清德上任前過關

國民黨立法院黨團積極推動立法委員職權行使法修正草案等國會改革五法，立法院院會已於本月8日交付委員會審查。國民黨立法院黨團希望能在5月20日總統當選人賴清德上任前過關，民眾黨立法院黨團對國會改革已有進展樂觀其成，民進黨立法院黨團則認為相關改革涉及憲法、修憲，主張應先召開公聽會。

吳宗憲說，國民黨推的國會改革五法底線是「聽證權、調查權」，國會沒有這兩項權力，將導致立委無法「查案」，大法官已經解釋過，該法案不會侵犯監察權。至於推案進度還是會配合黨團節奏，各黨團針對國會改革鐵定也有不同看法，各陣營可能會有一些攻防。

國民黨提出的國會改革方向與民眾黨看起來大同小異，吳宗憲說，藍、白如果能達成共識，過關機率將大幅提升，不過民進黨一定會有許多意見，接下來就是三方需要做更加詳盡的討論，最後應該會走向表決。他提出的版本較為溫和，內容會堅持依規憲法，不會提出任何有違反憲法風險的條例，設計就是五權憲法之內，這樣對大家來說，都較為能夠接受。

國民黨立委羅智強表示，民進黨不斷說國民黨的國會改革毀憲亂政，但時任立委陳其邁、鄭麗君在2012年就開記者會說一定要提國會改革，民進黨立法院黨團總召柯建銘甚至於2016年以黨團名義提出國會聽證調查制度。

羅智強說，國會聽證調查制度是民進黨長期主張，如果現在民進黨執政就喊毀憲亂政，便證明了民進黨是換一個位置就換一個腦袋，他會提出與民進黨一字不漏相同版本，看民進黨是否要打自己臉。目前要拚520前通過法案會相當緊湊，是否要有刑事罰，還是行政罰就好，可能會有些爭議，但他真心希望能盡快完成相關法案。

國民黨立法院黨團提出國會改革五法，預計下周在司法及法制委員會排審，黃珊珊表示，國會改革是民眾黨團提出的優先法案，有黨團願意支持，當然樂觀其成，「８年前就該做的事，現在只是太慢了」，況且這也是民進黨當初提出的政見，大家應該有高度共識。

黃珊珊說，國會改革是民眾黨團的提案，早在立法院開議後就舉行記者會，相關提案都已經交付委員會審查，民眾黨團支持委員會召委排審，有進展就是好事，面對520前的看守內閣，立法院可以先做的事情，自己就趕快做，不需要等到新政府上任。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，調查權的部分涉及到監察院，所以範圍多大，有無違憲之虞，都要討論，民進黨團不預設立場，但國民黨想拚一個時間點通過，請問要通過什麼版本？就算沒通過也可以邀請準總統賴清德來報告，根本風馬牛不相干。至於民進黨團的國會改革版本，應該下周會提出，但最終版還未確認，內部還在討論。

莊瑞雄表示，邀請賴清德到國會做國情報告原本就很合理，這是體制內就可以這樣做的。至於國會改革的版本要什麼時候過，過什麼版本，例如調查權的範圍是什麼，也涉及到修憲的，可能要召開公聽會。台灣是總統制還是什麼制度，涉及到憲法的部分，大家都有討論的空間，硬要美國的聽證和調查複製到台灣也不對，在美國各部會首長不用到國會接受總質詢和業務報告，他們的聽證和調查形式上在立法院的委員會都可以做得到，部長要到委員會接受質詢，院長也要到院會接受質詢，監督機制都比他們所謂的聽證和調查還要完備。

針對國民黨立法院黨團推出國會改革法案，民進黨立法院黨團總召柯建銘批評素質差，國民黨主席朱立倫認為柯建銘不要水準低到潑婦罵街。柯建銘今天表示，他是善意提醒，忠言逆耳，朱立倫卻說他不懂法律和民意，這句話反送給朱，建議國民黨辦第二次集訓，否則繼續惡化只會走向歷史的焚化爐。

柯建銘說，終於引蛇出洞，朱立倫是黨的負責人，朱要負全責，要想清楚。第一，朱立倫叫他不要潑婦罵街，其實他講的話，是善意提點，希望朱立倫能夠了解，良藥苦口，忠言逆耳，請朱立倫好好思考。昨天朱立倫說他不懂法律，不懂民意，這句話反送給朱立倫，國民黨最好有第二次的集訓上課。朱立倫身為主席要負責全黨，不要跟著黨團沆瀣一氣，任其這樣惡意發展，國民黨會無可救藥。