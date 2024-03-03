陳昭姿挺代理孕母合法化 民眾黨團兩周內提人工生殖法

「人工生殖法」修法是否讓代理孕母合法化引發社會討論，朝野立委紛紛提案修法。國民黨立委陳菁徽修法增列「代孕者」與「代孕生殖」之權益保障及規範；民進黨立委范雲、黃捷、林宜瑾僅擴大保障同性伴侶及單身女性使用人工生殖。民眾黨立委陳昭姿表示，她的修法大方向上與陳菁徽的版本有高度共識，而民眾黨團也將在兩周內提案。

國民黨立委陳菁徽、張嘉郡、蘇清泉、葛如鈞等人在提案說明中指出，我國現行「人工生殖法」排除有生育需求之單身女性、同性伴侶，不符當代社會所需，更有違反憲法保障平等權、婚姻家庭權以及生育自主權之疑慮。

提案說明也指出，代理孕母制度經倡議已久，社會需求呼聲漸高，幾次公民會議也都支持，然始終未有進一步修法規劃，我國生育率一再探底，過度僵化、侷限的生育法規，更不利應對少子化的國安危機。因此提案鬆綁適用對象，並漸進式引入代理孕母制度。

陳昭姿表示，代理孕母法制化是推動人工生殖法修法的重中之重，而單身女性等對於人工生殖的需求，也會是提案的重點，在修法大方向上與陳菁徽委員版本是有高度共識的。

陳昭姿批評，部分自稱改革派的民進黨黨籍立委事實上在人工生殖法修法提案上，非常退步及自我限縮，不願意碰觸代理孕母法制化部分議題，完全無視少子化已經成為國安危機、國人對於代理孕母的需求及討論已經持續2、30年，且已經歷兩次全國性公民會議討論、三次國民健康署全國性民調的高度民意支持。對於如此福國利民的代理孕母法制化，她呼籲民進黨籍立委應一同提案參與討論。