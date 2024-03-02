羅智強收到「炸立法院」 恐嚇訊息 北市警：網路留言IP在境外

國民黨立委羅智強指出，收到炸彈恐嚇訊息揚言要炸立法院長韓國瑜等字詞，已報案。北市警方表示，嫌疑人網際網路協定位址（IP）在境外，將調閱相關申登人的資料偵辦。

羅智強下午在臉書（Facebook）發文指出，上午收到炸彈恐嚇訊息揚言要炸韓國瑜、韓國瑜的家人、羅智強及立法院。他已向警方報案，並請立法院同僚注意安全。

他表示，這種暴力恐嚇應受嚴厲譴責，相關單位應盡速查明處置，立委肩負民意，絕不縱容台灣民意遭恐嚇，這訊息不管是以任何角度及方式傳播，都要嚴厲譴責暴力，會請警方調查了解，希望確保議事的安全與運作。

立法院長韓國瑜辦公室指出，韓國瑜相信台灣人民善良與包容，不會有過激舉措，相關情事已交警方查證，立法院內也會加強相關巡邏與安全檢查，確保每一位立委及人員的安全。

羅智強辦公室人員下午赴台北市警察局中正一分局報案。警方指出，初步調查，此帳號自稱是國外人士，且人在境外，目前已透過相關單位向臉書調閱資料，釐清是否有被盜用帳號留言等情況，後續將加強立法院、立委住所等維安。

警方表示，此留言網友常在臉書發表對時事議題的看法，初步調查曾多次到台灣活動，將清查透過帳號留言是否為本人使用或被盜用；至於此網友是否為對台灣政治狂熱的海外分子，無法證實。

中正一警分局發布新聞資料指出，下午3時30分許已完成受理羅智強遭恐嚇案，經與刑事大隊初步查證嫌疑人網際網路協定位址（IP）是在境外，將調閱相關申登人的資料偵辦。

警方表示，近來網路匿名恐嚇公眾安全等負面訊息層出不窮，除持續落實勤務防制，將加強查緝，提醒民眾勿任意在網路散布恐嚇言論，否則將依法究辦。

此外，民進黨立委黃捷今天也在臉書貼文提到，她昨天收到羞辱信，雖然信內把人名寫錯的部分蠻好笑，但整封信明顯是針對她做人身攻擊，正蒐集證據、報警，敬告有心者勿再犯，這種攻擊不會影響為民發聲初衷，且會更堅定本土立場、不畏威脅。