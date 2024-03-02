預告2028三腳督？他驚爆柯文哲3聲明藏玄機：朱立倫要好好搞

民眾黨主席柯文哲2024競選總統失利，認為落選主因是藍白合搖擺不定，現在將放眼2028，強調未來的柯P會比現在更勇猛。對此，前立委沈富雄分析，柯文哲是在預告2028會是三腳督，同時也對國民黨主席朱立倫喊話「要好好搞，不要再糊塗了」。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》表示，柯文哲曾發表三點聲明，第一，藍白合要分就分、要合就合，不要搖擺一事無成。第二，馬辦提出的六點共識，就算重來也不會簽，藍白合若當副的就不要。第三，2028年的柯P，會比現在更勇猛，就算民進黨花200億也動不了他。

沈富雄指出，柯文哲心目中的最大敵人是民進黨，要當總統的先決條件，就是把民進黨搞垮。認為「大選之前的藍白合，跟大選後在國會的藍白合是不一樣的」，善意提醒朱立倫、傅崐萁及當初在馬辦聽到柯文哲答應什麼就跟著鼓掌、結果事後被騙得團團轉的人。

沈富雄進一步分析，大選前是國民黨有求民眾黨，大選後是國民黨不求民眾黨，雖然民眾黨很多地方需要國民黨幫忙，但也不是非幫不可，認為以現在的形勢來看，民眾黨腳步站得算是非常穩。

沈富雄直言，朱立倫IQ再差，都要聽懂柯文哲提出的3點聲明，因為柯文哲講得很清楚，2028就是三腳督，沒有郭台銘了。同時也對朱立倫喊話，「你不好好搞，我跟你講，盧秀燕一點希望都沒有」。