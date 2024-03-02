快訊

MLB／大谷翔平太太是誰？日媒專訪爆更多細節

號稱「台版巴菲特」！小S公公許慶祥從醫生變股神賺兩戶帝寶

彰化3姊弟遭撞第10天！姊妹腦部仍無進展 院方導入中醫治療

預告2028三腳督？他驚爆柯文哲3聲明藏玄機：朱立倫要好好搞

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨主席柯文哲日前提出3點聲明，將放眼2028，強調未來的柯P會比現在更勇猛。示意圖，本報資料照片
民眾黨主席柯文哲日前提出3點聲明，將放眼2028，強調未來的柯P會比現在更勇猛。示意圖，本報資料照片

民眾黨主席柯文哲2024競選總統失利，認為落選主因是藍白合搖擺不定，現在將放眼2028，強調未來的柯P會比現在更勇猛。對此，前立委沈富雄分析，柯文哲是在預告2028會是三腳督，同時也對國民黨主席朱立倫喊話「要好好搞，不要再糊塗了」。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》表示，柯文哲曾發表三點聲明，第一，藍白合要分就分、要合就合，不要搖擺一事無成。第二，馬辦提出的六點共識，就算重來也不會簽，藍白合若當副的就不要。第三，2028年的柯P，會比現在更勇猛，就算民進黨花200億也動不了他。

沈富雄指出，柯文哲心目中的最大敵人是民進黨，要當總統的先決條件，就是把民進黨搞垮。認為「大選之前的藍白合，跟大選後在國會的藍白合是不一樣的」，善意提醒朱立倫、傅崐萁及當初在馬辦聽到柯文哲答應什麼就跟著鼓掌、結果事後被騙得團團轉的人。

沈富雄進一步分析，大選前是國民黨有求民眾黨，大選後是國民黨不求民眾黨，雖然民眾黨很多地方需要國民黨幫忙，但也不是非幫不可，認為以現在的形勢來看，民眾黨腳步站得算是非常穩。

沈富雄直言，朱立倫IQ再差，都要聽懂柯文哲提出的3點聲明，因為柯文哲講得很清楚，2028就是三腳督，沒有郭台銘了。同時也對朱立倫喊話，「你不好好搞，我跟你講，盧秀燕一點希望都沒有」。

國民黨 朱立倫 柯文哲 民眾黨 民進黨 沈富雄 藍白合

延伸閱讀

新閣揆人選 吳子嘉大膽預言「特殊身分」：百分百不是民進黨

蔡正元分析金廈海域危機：對岸3招恐讓台股大跌、各國撤僑

吳子嘉爆柯文哲對黃國昌失望改親上陣 黃珊珊也未挺「有內幕」

國民黨龍頭之爭將開打 沈富雄給8字建言：黨主席不敢為非作歹

相關新聞

管碧玲成催化劑 藍下周提國會改革法案

海委會主委管碧玲因不滿立法院內政委員會下周一排定的專案報告名稱，於臉書發文擅自更動報告名稱，引爆國民黨立委集體不滿。國民...

預告2028三腳督？他驚爆柯文哲3聲明藏玄機：朱立倫要好好搞

民眾黨主席柯文哲2024競選總統失利，認為落選主因是藍白合搖擺不定，現在將放眼2028，強調未來的柯P會比現在更勇猛。對此，前立委沈富雄分析，柯文哲是在預告2028會是三腳督，同時也對國民黨主席朱立倫喊話「要好好搞，不要再糊塗了」。

綠營台東縣黨部主委張甲長今晨病逝 敗選成最大遺憾

國策顧問、現任民進黨台東縣黨部代理主委張甲長，今晨不幸在高雄病逝，享壽80歲。家人悲痛證實，張甲長在過年前感冒不適，從台...

8席關鍵少數不關鍵？連署「湊嘸人」 白委提案陷困境

新國會8委員會16席召委選舉結果日前出爐，民眾黨團8席立委一致支持國民黨團規畫的候選人，形成國會「藍白合」。民眾黨主席柯文哲表示，初期一定跟國民黨合作，才能確保法案通過，「召委選舉就尊重國民黨，順其自然就可以。」柯文哲的說法映照出民眾黨在國會的困局，雖然民眾黨這8席立委被稱為是關鍵第三勢力，但關鍵少數其實並不關鍵。

「出版產業報告」產值膨脹鬧爭議 出版困境文策院怎解？

台北國際書展日前熱鬧落幕，創下亮麗人潮與營業額，讓不少出版業者頗感振奮。然而出版界年年疾呼文化部應有精準營業額等數據，讓出版人能據以釐清市場狀況、調整營運策略。文化內容策進院1月「2022-2023台灣文化創意產業發展年報」卻將出版業上下游營業額合計，導致重複計算下，2022年出版產業營業額竟有1032億元，偏離產業現況，跌破業界眼鏡。 在這書業彷彿乍見光明的關頭，號稱要提升文化內容產業化的文策院，若能真正助一臂之力，將是文策院成立以來對出版界的重要貢獻。

蔡壁如卸下民眾黨職 與楊寶楨同框聚餐引熱議

台中市長盧秀燕延攬民眾黨前立委蔡壁如擔任市府有給職顧問，民眾黨台中市主委江和樹證實，蔡壁如以行政中立退出地方黨務系統，成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。