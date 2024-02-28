228事件77周年 柯文哲批蔡政府轉型正義成績不理想

今天是228事件77周年，民眾黨主席柯文哲在臉書發文說，228事件在台灣經過多年公開討論，在歷屆政府與學術界的努力下，應當早已真相大白，在民進黨蔡政府執政8年，加上扁政府的8年，轉型正義成績不理想，民眾黨8位立委未來會努力推動轉型正義，希望執政者加速解決這個歷史問題。

柯文哲指出，228這個日子，因為祖父當年被抓被打，三年後抑鬱而終。父親在每年的這天常會情緒激動，甚至落淚。父親平時嚴肅，不苟言笑，變成這樣總令他手足無措。

柯文哲表示，今年是228事件77周年，眾多民團合辦「誠實的歷史，健康的國家」活動，向朝野三黨表達對於轉型正義的訴求，新國會應落實轉型正義。民眾黨8位立委會加以努力，但更希望執政者加速解決這個歷史問題。

柯文哲說，民進黨蔡政府執政8年，加上扁政府的8年，轉型正義成績不理想。林宅血案、陳文成案，都已超過40年，相關單位卻以國安情報為由，限制解密，這只會加深社會誤解和對立。去年底完成政治檔案條例修法 ，刪除國家機密永久保密相關規定，照理來說，國家機密檔案可在屆滿40年時解密，實際上，只要國安體系表示有疑慮，就可以不斷延長保密期限。

柯文哲表示，沒有事實真相，猜忌對立就難以解決。剛病逝的民進黨前主席施明德，在民進黨執政多年後，還要力呼要看完整不遮掩的國家檔案，說明民進黨政府的轉型正義，有令人不解的地方。

柯文哲指出，有誠實的歷史，才有健康的國家，台灣唯有誠實面對，盡速解決，才有真正的人權，才能避免再度發生人權侵害事件。