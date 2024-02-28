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陸配縮入籍年限引醫憂拖健保 徐巧芯：應思改善醫療體系

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯（圖）。圖／聯合報資料照／記者許正宏／攝影
國民黨立委徐巧芯（圖）。圖／聯合報資料照／記者許正宏／攝影

國民黨擬推陸配取得身分證年限比照外配，6年改4年，遂引發醫師質疑恐排擠到醫療量能。對此，國民黨立委徐巧芯說，醫療量能有壓縮，應思考能否提供醫療體系更多協助，而非排斥陸配。

有醫師提出連署，呼籲暫緩陸配入籍年限縮短。陸籍配偶占台灣外籍配偶66.38%，相對其他非陸籍配偶，陸配是唯一可以申請年邁父母依親的外配，同時在探親期間就能來台就醫，數量龐大。有醫師宣稱，許多醫護人員都遇過有人帶著陸配的兩老到「急診」或其他科別門診，稱台灣健保不用錢又方便，相關事件非個案。

今日，徐巧芯反問，針對外籍配偶是否也要比照限縮？不可能。不管是陸配、外配，來到中華民國成為一分子，是血脈相連，他們也有醫療需求，他們是國民，應是陸配、外配一致。醫療量能有所壓縮，應該思考醫療資源上，能否提供醫療體系更多預算、協助，讓醫療不會過於緊縮，而不是反過來排斥陸配。

徐巧芯表示，優先提案表上是有的，她個人也支持，這事情討論相當多年，陸配也在爭取，陸配沒有成為國民，日常生活有些困難，希望比照外配，儘速通過。

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