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傳立院財政召委禮讓民眾黨 徐巧芯：選民幾乎都反對
國民黨立院黨團傳出在共識營決定禮讓一席召委給民眾黨，爭取在野合作，引發藍營基層炸鍋。國民黨立委賴士葆今天重申，禮讓沒辦法一聲令下，還是要溝通，若要在財委會禮讓，財委會成員的台北市三席藍委，他、王鴻薇、李彥秀不會同意。
賴士葆昨天透過臉書澄清，自己會支持同黨立委羅明才擔任召委。他今在立法院受訪表示，黨團已經作出決議，自己雖未出席但尊重；不過，台北市國民黨立委有三席在財委會，包含他、王鴻薇、李彥秀，若黨團決定將召委讓給黃珊珊，會很為難。
賴士葆表示，羅明才已積極爭取召委，他也簽字表達支持，沒有支持別人餘地，不能一身兩賣、三賣。
國民黨立委徐巧芯今也受訪表示，雖未出席共識營，但確實聽聞會中談到召委禮讓的，比較可能是財政委員會，區域立委昨天都接到滿大的民意壓力，她的選民也在群組幾乎表達反對意見，希望國民黨堅持主體性。
徐巧芯表示，過去在召委選舉部分會去交換是因為席次不夠，必須跟其他政黨合作；這次國民黨在每個委員會至少都可爭取到一席召委，這樣的合作是否必要？民眾黨團總召黃國昌也曾說，就算禮讓召委，未來也不一定會在議案上會跟國民黨合作，
徐巧芯認為，在召委選舉，她主張禮讓更長期緊密合作的立委高金素梅，讓全民知道國民黨不是什麼都牢牢抓在手上，禮讓是基於長期合作與夥伴關係；或許經過一兩個會期、彼此更理解民眾黨後，再去談也不遲。
媒體詢問，國民黨立院黨團總召傅崐萁是否一廂情願要禮讓民眾黨？賴士葆說，他無法評論，召委是立委互推，財委會是15個立委投票，還是回到立委本身意願比較重要，一般來說黨團幹部會召集大家決定，若三黨都同意簽字，推舉時就不用投票。
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