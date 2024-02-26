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政院標示不義遺址 陳建仁：比擬南非憲法法庭蓋監獄上

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
行政院建築被公告為不義遺址，行政院設立標示說明，26日在行政院中央大樓前廣場舉行揭牌儀式，行政院長陳建仁（中）和副院長鄭文燦（左）主持揭牌，舉標示牌合影。記者邱德祥／攝影
行政院建築被公告為不義遺址，行政院設立標示說明，26日在行政院中央大樓前廣場舉行揭牌儀式，行政院長陳建仁（中）和副院長鄭文燦（左）主持揭牌，舉標示牌合影。記者邱德祥／攝影

行政院上午舉行不義遺址標示揭牌典禮，依據促轉會2022年審定公告，在行政院設置不義遺址標示。行政院長陳建仁表示，此舉堪比南非憲法法院蓋在過去的政治監獄上，是彰顯政府對於永不再犯的決心。

促進轉型正義委員會2022年審定公布第一批228事件不義遺址，25處中包括原為台灣省行政長官公署暨廣場的行政院。陳建仁指出，這是228事件的重要現場之一，行政院今天非常慎重的，率先示範設置不義遺址的標示。

他說，標示所蘊含的意義，可以比擬南非推動轉型正義時，決定將憲法法院蓋在約翰尼斯堡的第四監獄，那座政治監獄曾關押過包括曼德拉、甘地等無數民主鬥士。

他指出，透過保留住過往不義的歷史痕跡，正是彰顯政府對於永不再犯的決心。他也對過往在廣場上受到傷亡的前輩，以及所有228事件的受難前輩和家屬，致上最誠摯的慰問和敬意。

陳建仁說，目前經促轉會審定的不義遺址一共42處，228事件25處、白色恐怖17處，希望盡快在這些不義遺址之上，都能夠有設置標示的活動。經指認，台灣還有64處潛在不義遺址。

他表示，標示只是第一步，將請文化部協助中央地方各機關，活化各地的不義遺址，真正發揮教育推廣的功能。

陳建仁指出，今天下午也是白色恐怖景美紀念園區 ，還有新店安康接待室的不義遺址標示設立揭牌的日子，後續還有台南湯德章紀念公園、高雄歷史博物館、綠島感訓監獄等，都會在近期內完成不義遺址的標示。

監獄 行政院 遺址

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