柯文哲頻現身立院黨團開會挨批 民眾黨預告將下鄉Longstay

民眾黨主席柯文哲每周二、五會到立法院民眾黨團參加會議，被質疑頻繁現身國會，不如多花點時間下鄉經營基層。民眾黨新聞部主任吳怡萱今天表示，柯文哲是受邀參加黨團會議，從上屆至今都是這樣做，先前因選舉較忙，改採線上會議。至於下鄉Longstay，吳怡萱說，這件事柯文哲有說會去做，只是時間早晚，目前先完成地方組織調整。

針對柯文哲頻繁現身民眾黨立法院黨團開會，吳怡萱今天接受廣播節目受訪表示，從柯文哲卸任台北市長後，黨團固定每周二、五會邀請柯文哲開會，建立彼此溝通跟聯繫管道，去年因選舉期間太忙，一度改採線上會議，現在選後回歸實體會議，沒有所謂的去黨團湊熱鬧。

地方組織經營是民眾黨長期的罩門，民眾黨內不斷有希望柯文哲多下鄉走動的聲音，吳怡萱表示，下鄉這件事柯文哲有說會去做，只是時間早晚，地方組織在編排時程內，因為組織部主任人事案剛發布，加上部分地方黨部主委漸漸就位，會先讓組織運作一陣子後，再安排柯文哲下鄉跑行程。

至於柯文哲下鄉的模式，吳怡萱說，這部分需要縝密規劃，民眾黨地方經營還是要有佈局，以組織經營層面來講，柯文哲下鄉與民眾互動是重要的工作，才能近距離傾聽民意、蒐集民意，再到黨中央討論對策或解方。