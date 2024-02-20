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被柯建銘指不懂遊戲規則、拆自己台 黃國昌回應了

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
今下午民眾黨團臨時以「最速件」發函各單位，要求下午4點半協商，結果僅會議主持人黃國昌、民眾黨團幹事長吳春城、國民黨團書記長洪孟楷到場。記者歐陽良盈/攝影
今下午民眾黨團臨時以「最速件」發函各單位，要求下午4點半協商，結果僅會議主持人黃國昌、民眾黨團幹事長吳春城、國民黨團書記長洪孟楷到場。記者歐陽良盈/攝影

在野黨提議行政院長陳建仁到立法院食安報告，今天民眾黨團在院會提案，要求明天加開院會，邀請行政院長陳建仁食安報告，該案無異議逕付二讀。今下午民眾黨團臨時以「最速件」發函各單位，要求下午4點半協商，結果僅會議主持人黃國昌、民眾黨團幹事長吳春城、國民黨團書記長洪孟楷到場。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，會議前30分鐘才發通知誰能配合？民進黨會以自己提案為主。民眾黨團總召黃國昌會後受訪時表示尊重吳思瑤的說法，民眾黨團一切按照議事規則，下午一接到議事處的通知，就馬上請黨團同仁去發協商通知，沒有任何拖延，馬上就做，希望趕快促成食安報告。

「結果沒想到今天下午民進黨團竟沒派任何人參與，但沒關係，民眾黨還是秉持最大的善意。」黃國昌表示，如果真的因為民進黨態度導致明天無法召開食安報告，那就請立法院長韓國瑜盡速由院長召集協商，確定食安報告日期。

民進黨團總召柯建銘指黃國昌提一個討論事項要加開院會，並逕付二讀，接下來就是協商冷凍期1個月，根本是在拆自己的台，不懂不要亂搞，遊戲規則要懂。黃國昌表示，這種情緒性的用語太重了，對人民、福國利民毫無意義；柯建銘是立院前輩，他不會跟柯一般見識。

柯建銘 民眾黨 韓國瑜 食安 黃國昌

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