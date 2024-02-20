快訊

試過各種節食都失敗！她沒運動、三餐照吃 靠1招瘦11.5公斤：衣服從XL變M號

為黃捷搶麥互槓 徐巧芯還原過程：人若犯我 必加倍奉還

納瓦尼死亡之謎：俄國扣留遺體 死因調查「無期限」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歸類台灣為中國台灣省 外交部向日本國會圖書館抗議

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
日本國會議場。 路透
日本國會議場。 路透

日本國會圖書館的英文搜尋網頁（NDL SEARCH），會員登錄居住國選項將台灣標為中國台灣省，外交部今天表示，已立即指示我國駐日本代表處，向圖書館提出嚴正抗議。

日本國會圖書館是日本唯一隸屬於國會的國立圖書館，館藏提供國會議員和官員調查研究使用，也提供給一般民眾利用，數位化內容今年1月15日起開放全新的國立國會圖書館搜尋服務，有民眾反映台灣的標示被誤標。

民眾利用國會圖書館搜尋服務，須先登錄會員，個資填寫項目中的居住地，表列包括日本以外的世界各國，雖然日文網頁居住地表列台灣二字，英文網頁的台灣，標示為中國台灣省（TAIWAN, PROVINCE OF CHINA）。

在日台僑團體全台連向國會圖書館館長吉永元信提出抗議，他指出，這是變相強迫台灣人或居住在台灣的使用者，承認台灣是中國一省的做法，對台灣人是莫大侮辱，不符事實。

外交部發言人劉永健表示，外交部已注意到其英文網頁標示的錯誤，已指示我國駐日本代表處，向圖書館提出嚴正抗議，聲明我國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，要求圖書館更正錯誤。

台灣人 圖書館 外交部 日本

延伸閱讀

古巴拒中華民國護照入境？ 外交部：查到的資訊不一致

日本孝親自由行！出國不吵架重點：搞清楚父母日常習慣

【專家之眼】謝金河錯誤解讀日本經濟-純粹1因素？

日本自民黨參議員拜會民進黨 討論假訊息防治

相關新聞

為黃捷搶麥互槓 徐巧芯還原過程：人若犯我 必加倍奉還

立法院今天開議，國民黨立法院黨團在議場杯葛，國民黨立委徐巧芯與民進黨立委黃爆發口角。

藍營舉牌杯葛陳建仁施政報告 與綠營爆發口角

立法院今天召開院會，邀請行政院長陳建仁進行施政報告並備詢，陳建仁上台前，國民黨立委全走到議場前舉牌呼口號要求先進行食安報...

國民黨撤案禮讓 藍白支持明加開院會邀陳揆報告食安

藍白今一早就針對邀請行政院長陳建仁赴立院食安報告提出變更議程，民眾黨團總召黃國昌今天表示，食安問題全國人民都關心，今天一...

陳建仁520卸任前最後一次施政報告 說明三大施政主軸

行政院長陳建仁今赴立院進行520卸任前最後一次施政口頭報告，就「優化創新，經濟強韌永續」、「幸福有感，家園溫暖堅韌」與「...

古巴拒中華民國護照入境？ 外交部：查到的資訊不一致

有台灣籍旅客去年傳出赴古巴旅遊，卻遭古巴海關以新政策規定為由，拒絕中華民國護照入境。外交部今表示，目前駐館查到的資訊不一...

楊寶楨落淚請辭 議員曝民眾黨「最大危機」：內鬥已檯面化

民眾黨發言人、黨團副主任楊寶楨昨（19）日宣布請辭所有黨職，並在接受聯訪時哽咽，引發各界猜測。對此，台北市議員柳采葳分析，民眾黨讓陳智菡「一來就當」，顯現其政黨仍不成熟，更凸顯出「內鬥檯面化」將成為民眾黨最大危機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。