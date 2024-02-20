歸類台灣為中國台灣省 外交部向日本國會圖書館抗議

日本國會圖書館的英文搜尋網頁（NDL SEARCH），會員登錄居住國選項將台灣標為中國台灣省，外交部今天表示，已立即指示我國駐日本代表處，向圖書館提出嚴正抗議。

日本國會圖書館是日本唯一隸屬於國會的國立圖書館，館藏提供國會議員和官員調查研究使用，也提供給一般民眾利用，數位化內容今年1月15日起開放全新的國立國會圖書館搜尋服務，有民眾反映台灣的標示被誤標。

民眾利用國會圖書館搜尋服務，須先登錄會員，個資填寫項目中的居住地，表列包括日本以外的世界各國，雖然日文網頁居住地表列台灣二字，英文網頁的台灣，標示為中國台灣省（TAIWAN, PROVINCE OF CHINA）。

在日台僑團體全台連向國會圖書館館長吉永元信提出抗議，他指出，這是變相強迫台灣人或居住在台灣的使用者，承認台灣是中國一省的做法，對台灣人是莫大侮辱，不符事實。

外交部發言人劉永健表示，外交部已注意到其英文網頁標示的錯誤，已指示我國駐日本代表處，向圖書館提出嚴正抗議，聲明我國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，要求圖書館更正錯誤。