【專家之眼】台灣27年心血毀於一旦 台糖肉品含瘦肉精？

2020年蔡英文總統宣布開放美國萊克多巴胺豬肉進口時，筆者於當年8月28日個人專欄中，早就預測開放萊豬後，國內也可能受到瘦肉精的波及，將會衝擊台灣的養豬產業發展，不料一語成讖。

針對台糖肉品瘦肉精事件，4日晚間農業部行政院食品安全辦公室、農業部、經濟部、衛福部長等部會首長偕同台糖，共同召開「農業部再次送驗台糖同批肉品樣本，皆未檢出乙型受體素」記者會。但並未因此排除肉品含瘦肉精的可能，反讓問題愈描愈黑。

衛福部次長王必勝等人，並將矛頭指向台中市政府，懷疑是台中衛生局實驗室檢驗有問題。並舉該事件有五大荒謬之處，包含各單位已經檢驗60件，都未檢出任何瘦肉精；懷疑台中市政府檢驗流程恐有污染風險；台灣不易取得西布特羅；台糖為老牌公司，沒有違法動機；進口豬肉逐批檢驗，台糖豬肉混進口肉可能性低。

此類說法完全是避重就輕，毫無說服力。農業部宣稱養殖牧場、屠宰場檢體都未檢出，所以懷疑台中市檢驗有瑕疵，甚至傳出要對台中市政府食安處人員提告。相同的邏輯，台中市也已進行多次檢驗，是否也可以懷疑農業部檢驗的正確性? 西布特羅等乙型受體素雖被禁用，仍可從中國大陸等地走私取得；國營事業台糖不能採購西布特羅，但仍可能食用含瘦肉精飼料；台糖混入進口豬肉而污染的可能性不高，卻有機會混入其他國產含瘦肉精的豬肉。

民進黨政府開放美國含萊克多巴胺肉品，政府官員全力護航，時任行政院長的蘇貞昌在臉書指出，要每天吃33片含有萊克多巴胺的排骨，並長期食用5到10年，才會瘦肉精超標；衛福部前部長陳時中受訪時更說，依照風險評估報告顯示民眾一般攝食都安全，吃好幾輩子都吃不到危險的量。

既然政府官員如此擔保瘦肉精的安全性，美國豬肉與牛肉可以光明正大使用萊克多巴胺，大幅提高肉品賣相，又不影響人體健康，為何國產肉品不能使用瘦肉精？因此，筆者在三年多前，即預期國內可能會發生瘦肉精濫用問題，將衝擊國內的食品安全。

從中國大陸經驗觀之，過去使用瘦肉精相當普遍，頻傳嚴重的食品中毒事件。縱然自1997年起禁止瘦肉精在飼料和畜牧生產中使用。然相關案件仍不斷出現，至今仍無法完全禁絕，瘦肉精肉品幾乎成為央視的3.15(消費者維權)晚會多次點名的對象。

論其實際，兩岸距離短、航運密集，從中國大陸走私瘦肉精來台並非難事。早年台灣養殖業使用瘦肉精並不罕見，不少瘦肉精的來源都是來自大陸。即使近年來從官方數據來看，似已消失匿跡，仍無法排除有業者重蹈覆轍。中央政府卻完全無視地方政府的檢驗結果，恐讓瘦肉精問題死灰復燃。