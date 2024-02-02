國會龍頭選舉綠白交鋒 黃珊珊批綠51席沒用

國會龍頭選舉落幕，綠白持續隔空交鋒，民眾黨立委黃珊珊今晚表示，民進黨自己無法承擔立法院長副院長敗選的責任，只好推諉給其他人，民進黨立法院黨團總召柯建銘嘲笑台灣民眾黨是沒用的八席，事實證明，這場戰役中，民進黨是沒有用的51席。

黃珊珊今晚在臉書指出，針對國會正副院長選舉，八位不分區立委與黨務主管都接到很多人的電話與拜會，連平常很久沒見的朋友都紛紛出謀獻策，所以公布國會改革四大訴求，並希望兩黨參選人可以正式拜會黨團，婉拒私下見面，最後才由黨團討論決定，避免個別委員受到各種人情壓力。

黃珊珊說，在此之前，她的好友卓榮泰想要跟她聊聊，經過跟柯文哲報備後兩人見面，了解卓提出的建議與交換意見，但沒有任何承諾與交易，事後也向主席及黨團報告。當然，這段時間她也接到更多國民黨的朋友與民間友人表達韓國瑜市長的善意與溝通誠意。但是，我們都是接受訊息後，帶回黨團討論，並由黨團作成最後決議。

黃珊珊提到，1月31日公布黨團決議以後，其實就只剩一個方案，就是由她代表黨團參選院長，副院長部分當天是院長選舉結果再決定。所以當天其他政黨與民眾黨接觸就只剩副院長問題而已，不可能再去討論院長人選。

黃珊珊表示，當天晚間9點多左右，她接獲通知開線上會議，才知道民進黨傍晚派人表示願意支持她當院長，但希望民眾黨可以支持蔡其昌副院長，經過一番討論，她的意見很簡單，蔡其昌是新潮流，「新潮流不倒、台灣不會好」，而且蔡壁如才剛剛在台中跟蔡其昌打過一硬仗，如果投給蔡其昌，民眾黨將會打自己的臉，最後的結論就是我們不會投給新潮流，柯文哲也很禮貌用簡訊回覆醫界大老陳永興醫師這個結論。

黃珊珊說，柯文哲一直都沒有陳永興醫師的電話號碼，中間人到深夜才把電話號碼傳給柯主席，柯最後回傳拒投新潮流的簡訊給陳醫師，顯見，絕非柯主席主動打電話給醫界大老討論合作，民進黨發言人吳崢顛倒是非、魚目混珠故意混淆視聽，其心可誅。

黃珊珊強調，民眾黨秉持善意，希望能夠達成政黨和解、社會和諧、兩岸和平的目標，但民進黨自己無法承擔立法院長副院長敗選的責任，只好推諉給其他人，柯總召嘲笑台灣民眾黨是沒用的八席，事實證明，這場戰役中，民進黨是沒有用的51席。

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