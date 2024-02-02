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邊聽劇、邊讀書 勞逸結合讓她考取監所管理員

王金平推薦、韓國瑜懇託 周萬來將出任立法院秘書長

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
立法院前副秘書長、前考試委員周萬來將出任立法院秘書長。圖／聯合報系資料照片
立法院前副秘書長、前考試委員周萬來將出任立法院秘書長。圖／聯合報系資料照片

立法院長新任院長韓國瑜昨天宣誓就職後，開始緊鑼密鼓徵詢立法院秘書長人選，據了解，韓國瑜昨天傍晚拜訪立法院前院長王金平時，王建議立院秘書長可邀請嫻熟國會議事運作的立法院前副秘書長、前考試委員周萬來擔任；而韓國瑜親自向周萬來懇託，周出任立院秘書長已底定，就待韓國瑜正式宣布。

針對立法院秘書長人選，韓國瑜昨天表示，「這位秘書長要能超越黨派」，也要能夠調和鼎鼐，處理院務，還要幫助每個立委問政的後勤工作，自己思維要能超越黨派，讓立法院所有委員盡可能一團和氣。

據了解，在包括王金平等多方推薦下，韓國瑜決定邀請周萬來出任立院秘書長。周萬來獲得韓青睞的關鍵原因，除了周符合韓開出的超越黨派條件，國會三黨不過半，未來朝野攻防勢必激烈，更需要一位最熟悉國會議事的能手襄助，而周萬來過去在立法院，正是朝野公認的國會「活字典」。

周萬來現年72歲，公職生涯大多在立法院任職，歷經議事組科長及主任、議事處處長、顧問及副秘書長等職務，嫻熟立法院議事運作及相關法規。2014年，前總統馬英九提名周萬來擔任考試委員，周才離開他服務了30多年的立法院。

王金平 立法院 韓國瑜

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