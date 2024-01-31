柯建銘：韓國瑜當議長是國安風險 立院戰場序幕已拉開
立法院正副院長將在明天投票改選。民眾黨立院黨團將支持同黨立委黃珊珊，一般評估，國民黨籍韓國瑜出線機會不低。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在民進黨中常會表示，韓國瑜曾經踏入中聯辦，若當選院長是否組團赴中，立法院戰場的序幕已經拉開了。
柯建銘指出，2024總統立委選舉過程中，外界看到台灣選舉持續受到中國介入、施壓，若韓國瑜當選立法院長，他過去曾有進入中聯辦的紀錄，未來他會不會直接組團跑去中國？甚至直接進入中國的政府機關裡面？這對台灣的國安將是很大的風險。
柯建銘說，未來的立法院將是非常主要的戰場，每天都要上緊發條，甚至可能天天甲動；立法院的序幕已經拉開了，立法院長選舉的輸贏是一回事，民眾黨現在擁有關鍵席次，明天他們在立法院做什麼樣的決定，台灣人民都會看，而對民進黨來說，則必須堅守自己的原則，在立法院裡面努力捍衛自己的立場。
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