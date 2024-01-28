綠基層反應黨與年輕世代脫節 賴清德：即時反映 注意與年輕人的連接
民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴今天中午在台中市舉辦「感恩茶會」，感謝選舉時支持的民意代表和各界支持者。民進黨台中市黨部主任委員李天生說，在這次選舉，民進黨與年輕世代有些脫節，但會繼續努力，讓年輕世代認同民進黨；賴清德特別呼籲，請大家要注意與年輕人世代的連接，年輕人的意見和需要，要即時反映。
據轉述，賴清德說，蔡英文總統已經把台灣隊長位子交給他，他是隊長，大家就是隊員；現在三黨不過半，推動政策上會有些困難，除了要面對，地方有什麼意見應即時反映，讓他能聽到聲音、即時改進。
這次連任失利的民進黨立委張廖萬堅說，賴清德除了感謝大家努力，也表示會守護好台灣主權、搞好台灣經濟，選舉結餘款會分成3部分，分別是繳回中央、照顧黨工和做公益。
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