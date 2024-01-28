新內閣布局 「不會全部綠油油」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
總統當選人賴清德（中）陸續展開新政府布局。本報資料照片
總統當選人賴清德（中）陸續展開新政府布局。本報資料照片

準總統賴清德陸續展開新政府布局，由於未來民進黨立法院將失去多數黨優勢，民進黨人士表示，弱勢總統要維繫朝野關係、穩定執政，光靠綠營力量已不足夠，目前有三大觀察面向，包括新任立法院正副院長選戰、是否邀請在野黨人士入閣，以及ＮＣＣ委員提名是否能發揮影響力。

黨內人士指出，民進黨要能在國會龍頭戰逆轉勝，重點還是要看民眾黨八席立委的態度，雖不樂觀，但仍未絕望。

民進黨人士表示，賴清德在組閣時一併納入在野黨人士，籌組聯合政府的程度，亦是觀察指標。目前徵詢內閣人選作業仍在初步階段，但較明確的是，五二○後內閣名單不會是「全部綠油油」。

民進黨人士指出，弱勢總統未來要和立法院打交道，主動釋出善意、姿態放低是個必要條件，眼下馬上會碰到的議題，就是ＮＣＣ委員人事案，這也是民進黨立院黨團總召柯建銘口中的新國會第一難題。

該人士指出，ＮＣＣ委員提名仍是蔡政府主導，但賴清德身為準總統，勢必得發揮實質影響力，和蔡英文總統一同討論出社會可接受人選。在野黨近日拋出採政黨比例制，執政黨雖不可能照單全收，但有意願和在野黨協商大方向已成形。

民進黨 賴清德 立法院

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