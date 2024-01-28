藍白出招…賴清德赴立院國情報告 即問即答

新國會國民黨立法院黨團將要求總統當選人賴清德就任後赴立院國情報告，且採「即問即答」方式，讓賴清德說明國政想法也接受國會監督，更希望總統赴立院國情報告常態化；民眾黨也贊成即問即答，對於民進黨立法院黨團總召柯建銘認為「僅能報告、不能即問即答」，否則有違憲疑慮，民眾黨準立委黃國昌表示，柯曾說總統到國會報告必須詢答才有意義，現在卻稱違憲，雙標立場令人遺憾。

擬角逐新國會國民黨黨團總召的立委賴士葆表示，新一屆立法院開議後，國民黨團會主動發起，請立法院長召集朝野黨團協商，要求新任總統賴清德赴立法院國情報告時採即問即答，賴清德應有問必答，且實問實答。他說，賴清德是「雙少數」總統，更應按憲法規範到立院國情報告、聽取國會建言。

賴士葆指出，我國憲法是雙首長制，雙首長要接受監督，但現況是行政院長如「人肉沙包」、總統權力超級大卻不受監督，既然有六成民眾未投賴清德，賴若不受監督，國民黨與民眾都不能接受。他說，朝野黨團可討論方式，例如Ａ立委問完、賴回答後，Ｂ立委接棒，又如國民黨有三棒，三棒完畢後再換民眾黨、民進黨，這可稱為「聯合質詢」或「聯合建言」，「大家都在寫歷史，形塑憲政慣例」。

國民黨立委王鴻薇認為民進黨不會同意即問即答的提案，民進黨若有誠意可朝野協商，例如派政黨代表詢問，「總統既然都來了，可考慮接受詢問。」國民黨立委當選人羅智強認為總統國情報告愈快愈好，國民黨主張國情報告常態化，頻率一年一次或兩次，重點是要貫徹責任政治；蔡英文總統「神隱」七四五天不面對外界對國政的疑慮，成為「有權無責」的總統，對台灣民主不利，賴清德選前承諾願意到立院報告，這是給賴說明國政想法。

黃國昌表示，柯建銘在二○一○、二○一二年曾說過「總統到國會報告，必須要與立委雙向溝通、互動，能夠詢答才有意義」、「馬英九到立法院進行報告，還需要接受立委即問即答，尊重立法院，呼籲馬能夠創下憲政首例」，如今民進黨卻以違憲說來模糊焦點，企圖迴避民意監督，雙標立場令人遺憾。

民眾黨準立委林國成也說，邀總統到國會國情報告是柯文哲競選期間提出的主張，總統到國會國情報告應採即問即答方式，即問統答流於形式，也無法針對立委的提問詳細答覆；賴清德曾任台南市長、行政院長，面對質詢不是也即問即答嗎？有什麼好害怕的，這是考驗國家領導人的能力，連即問即答都不敢就不配當總統。

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