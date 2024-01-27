四叉貓爆料小草遭使喚！柯文哲反問：他的話你們怎麼會相信？

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨「阿北小草見面會」今天下午在台中登場，柯文哲當場大跳應援舞。記者趙容萱／攝影
民眾黨「阿北小草見面會」今天下午在台中登場，柯文哲當場大跳應援舞。記者趙容萱／攝影

民眾黨主席柯文哲今到台中與小草們見面，對於網紅四叉貓爆料高雄小草被當工讀生使喚、抱怨後還遭退群一事，柯文哲說「四叉貓講的話你們怎麼會相信？奇怪了」，他聲明昨天在黨內討論，該告就告，「以後再鬼扯當場就告他」。見媒體又追問，柯反問「你為什麼這麼關心四叉貓，你是動保人士嗎？」

民眾黨「阿北小草見面會」今天下午在台中大里十九甲健康公園登場，包括柯文哲、妻子陳佩琪、立委吳欣盈，以及台中市第一選區立委候選人蔡壁如到場感謝「小草」們支持，柯文哲不但大跳應援舞，還跟小草承諾，選後也會每天7時半準時上班，繼續鞏固支持。

對於四叉貓的爆料，柯文哲說，以前名嘴講了就算了，以後該告就告，不能容許每天在鬼扯。有的酒駕被停職的，輔導候選人輔導到汽車旅館去的，每天在政論節目鬼扯，以後再鬼扯當場就告他。

柯文哲 四叉貓

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