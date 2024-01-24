藍白推不在籍投票立法 中選會：蒐整立法意見不回應

國民黨與民眾黨上午都舉行記者會，主張立法推動不在籍投票，國民黨立委王鴻薇、陳玉珍、游顥與廖偉翔提案不在籍投票法草案，民眾黨希望加速公投和境內總統大選的通訊投票、移轉投票以及特別投票所立法，張解決資安疑慮後，最終開放所有選舉的網路投票。

中央選舉委員會副主委陳朝建表示，中選會與各地選委會都持續聆聽蒐整各界對於選務或相關立法的意見，若另涉及選罷法或非主管法律的立法或修法意見者，會轉陳給法律主管機關，如內政部研參，無其他評論或回應。

民眾黨質疑2024年大選出現各種選務爭議，包括領票數與總得票總數不符；未依規定於開票前公布領票數；先整票再唱票，未依規定逐張唱票；投開票報告表填寫疏漏或記載不實；開票可錄影，未違規卻遭選務人員制止，試圖驅逐；票匭底部無封條。

陳朝建說，所詢選務辦理及精進部分，中選會及各地選委會與全體選務人員是依法辦理，現行選務如何再精進，中選會將賡續為之，無其他評論或回應。

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