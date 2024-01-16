高端疫苗採購合約公布 黃國昌揪1點批「根本先射箭再畫靶」

高端疫苗爭議延燒至今，疾管署今天下午公開高端採購合約，民眾黨不分區立委當選人黃國昌批評，根據合約顯示，當時對於國產疫苗療效評估標準根本尚未定案，就簽訂採購合約，根本先射箭再畫靶。

黃國昌指出，根據疾管署公布的採購合約顯示，2021年5月28日與高端疫苗生物製藥股份有限公司完成「110年國內COVID-19疫苗採購（案號CL110017） 」合約簽署，當初除了衛生福利部食品藥物管理署外，沒有再召開專家會議確認所擬定的療效評估方法合適性，且當時政府對於國產疫苗療效評估標準還沒有定案，就簽訂採購合約，是先射箭再畫靶。

民眾黨立法院黨團副主任楊寶楨表示，高端疫苗2021年7月18日通過審查取得緊急使用授權（EUA），審查時間之匆促，是不是為了滿足合約所規定，履行合約期限要求，衛福部不應迴避社會的質疑，想避重就輕帶過。

楊寶楨指出，根據衛福部公布的合約，疾管署和高端在高端疫苗取得EUA後隔天，也就是2021年7月19日，進行契約變更，新增保密合約，時間之湊巧，足以證明民進黨政府只有在迴避監督時，才會展現如此高的效率。

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