施明德今凌晨辭世 蔡英文昨趕到醫院見最後一面

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

民進黨前主席施明德驚傳過世。台北榮總今天上午6點半左右證實施明德於1月15日凌晨病逝於台北榮總，享壽83歲。院方尊重家屬的安排，提供必要的協助並妥善處理善後事宜。施前主席安詳辭世，家屬感謝社會各界的關心。

前立委林忠正今凌晨於臉書發文指出，民進黨前主席施明德已經過世，正巧今天也是施明德的生日，「Nori 生日快樂！但您也選擇這天告別了我們。在床邊望著您，我內心充滿無限的懷念和不捨！沒有您將我帶出象牙塔，我的生命不會充滿了驚奇和挫折！一路相隨都是刻骨銘心！」

「謝謝您，我們永遠的施主席！」

林忠正於臉書表示，蔡英文總統昨天下午3點，親自到天母榮總和Nori講最後的話，「當時他（施明德）很平靜，聽到我們對他講話時，心跳會有起伏。」

民進黨前主席施明德日前傳出肝癌復發命危，住院消息是在去年12月4日，由資深媒體人陳文茜晚間在「TVBS戰情室」中透露，施明德病情惡化，「我告訴大家一件事，施明德現在在加護病房（ICU），他在洗腎，生命在垂危當中，他的小孩都登上飛機回來，他不允許我說，如果這一刻可以醒過來，所有人祝福他」。

新北市長侯友宜曾於去年12月28日透露，施明德的病情在昨（27）日（12月27日）惡化，緊急裝上葉克膜搶救，狀況十分危急；侯友宜為施明德集氣，也盼他能早日康復，度過難關。

台灣民意基金會董事長游盈隆也約於12月30日在臉書表示，他經可靠消息來源證實，施明德正使用葉克膜與死神搏鬥中。然因使用葉克膜，出現血小板過低狀況，急需輸血。並呼籲民眾到關渡捐血站捐血，「如今他正處於生死存亡關頭，能幫得上忙的人，一個也好，兩個也好」，希望願意捐血的人愈多愈好，「天佑施明德主席」。

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