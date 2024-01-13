新竹縣立委開票結果／連任成功！ 林思銘自行宣布當選

‧總統立委開票鎖定選舉專區！賴清德衝破400萬票 藍北市立委拿4席、綠台南6席全拿

新竹縣第二選區立委選舉開票由國民黨林思銘一路領先時代力量王婉諭及民進黨曾聖凱，林思銘已在晚間7點20分在竹北競選總部自行宣布當選，現場支持者不斷歡呼「連任成功」，更放起鞭炮慶祝。

受到新竹選民結構改變，竹科勢力崛起，過去被視為藍營票倉的新竹縣，在竹北明顯出現鬆動，王婉諭在竹北贏過林思銘4千多票，不過棄保未成功，藍營在其於鄉鎮傳統選區仍維持高票領先，尤其本命區竹東鎮大贏1萬多票，藍營地方實力依舊堅強。

民進黨此次派出曾聖凱投入選戰，但受棄保效應影響，中間選民流向時代力量王婉諭，不過仍舊保住民進黨在新竹縣基本盤。

上屆立委選舉中，國民黨林思銘拿下5萬8575票、得票率36.17 %，民進黨鄭朝方5萬6075票、得票率34.62 %，雙方差距已小，顯示藍營在新竹縣二選區受竹科新移民影響已鬆動。不過此次立委選舉中，林思銘雖在竹北得票率輸給對手王婉諭，林思銘強調未來4年會加強經營竹北，爭取竹北選民認同。

林思銘順利連任，竹北競選總部支持者感動落淚。記者巫鴻瑋／攝影

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