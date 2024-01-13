高雄第七選區／許智傑宣布當選 對手鍾易仲：持續拼建設

‧總統立委開票鎖定選舉專區！賴清德衝破400萬票 藍北市立委拿4席、綠台南6席全拿

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉今日完成投票，高雄第七選區（鳳山區）現任立委許智傑以近7萬8千票，贏過國民黨鍾易仲的6萬4千票，許智傑晚間7時許自行宣布當選，成功連任、完成四連霸；鍾易仲在競選總部說結果不如預期，仍會繼續建設鳳山，並恭喜對手。

鍾易仲競選總部晚間聚集約30人一同觀看開票結果，鍾易仲與妻子一到現場就與支持者一一握手表達感謝，大家齊聲對鍾喊「加油！」也有人說「你是最棒的」、「下次再加油」，現場氣氛低迷；鍾表示這次選舉結果不如預期，對於他的支持者、好朋友們感到抱歉，他感謝所有人對他的支持。

鍾易仲說，這次已經打了一場美好的選舉，「只是我個人努力不夠，雖然選舉輸了，但我們的志氣還在」，他說未來仍會在鳳山繼續努力、打拼，也恭喜他的對手勝選，希望未來大家仍一起為鳳山打拼。

鍾易仲是鳳山區現任議員，已連任兩屆，父親是前立委鍾紹和，此次參選主打年輕客家子弟「入立院做大事」，不過選戰期間鍾的家族土地、學歷、父親涉貪等爭議被對手許智傑狂打，雙方隔空砲火不斷，選情一度五五波，最後許智傑仍憑多年民代累積的基層實力，打敗鍾，守住高雄深綠選區。 鍾易仲表示這次選舉結果不如預期，對於他的支持者、好朋友們感到抱歉，他感謝所有人對他的支持。記者宋原彰／攝影

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