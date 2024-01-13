嘉市立委／王美惠落淚宣布當選 台灣贏嘉義贏了

‧總統立委開票鎖定選舉專區！賴清德衝破400萬票 藍北市立委拿4席、綠台南6席全拿

「台灣贏了，嘉義贏了」嘉義巿民進黨立委王美惠晚間7點自行宣布當選連任，與競選幹部上台接受群眾歡呼，競總燃放煙火慶祝，王美惠說，會更認真努力打拚，服務不分黨派，沒有大小漢，與市府合作建設，兌現政見𠄘諾，繼續騎機車服務。

王美惠說，首先要感謝，所有幫忙阿惠及支持阿惠的鄉親兄姐，感謝你們的疼惜，有你們的支持才有今天的阿惠。我們守住了台灣、也守住了嘉義。謝謝你們。

這一次競選連任立委，一路走來很堅辛，但想到肩上背負者眾多鄉親的期待，阿惠不怕辛苦，每天阿惠坐高鐵從台北回嘉義，車子停紅綠燈時，就看到抹黑我的看版，不是事實的抹黑，污辱阿惠，我內心非常痛苦，但是，因為阿惠始終相信，腳踏實地為人民做事，才是嘉義人要的民意代表，我不相信，光明戰勝不了黑暗，今天，鄉親們用選票決定了台灣、決定了嘉義的未來。

謝謝你們信任阿惠，你們的每一張票都是阿惠的責任，阿惠不會改變，未來繼續秉持從政的初衷，繼續為民服務，為台灣奮鬥。

最後，阿惠也要向其他候選人致上最高的敬意，日後我們再一起為嘉義繼續打拚。

還有，辛苦的陪我日夜打拼的團隊夥伴們，謝謝大家，你們辛苦了。 立委王美惠宣布首選。記者魯永明/攝影 立委王美惠宣布首選。記者魯永明/攝影 立委王美惠宣布首選。記者魯永明/攝影

商品推薦