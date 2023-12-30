上任7年多 蔡總統：台灣從可有可無到「不能沒有台灣」

蔡英文總統今天到台中市南屯區水安宮參香，她致詞說，擔任總統7年多，世界與台灣都改變很多，台灣對世界是關鍵的存在，國力一直增強，「以前可有可無」，現在世界都覺得不能沒有台灣，「期待未來接手的人能夠穩定向前做得更好」，但蔡總統在這場未循慣例，說出「賴蕭配」是走蔡英文路線最好、走最遠的。

台灣開山媽祖聯誼會今在水安宮舉行第七次會員大會，來自全省各地的主祀媽祖的宮廟齊聚，立法委員張廖萬堅、水安宮董事長鄭益財陪同。

蔡英文說，還未從政前，她在家中就有拜拜，而且拜廟「有拜有保庇捏」，台下群眾拍手笑了，她說，拜拜時可讓剎那間腦筋清明，心情沉穩，一段時間沒拜，就會覺得應該來拜拜一下，讓心情穩定。蔡總統感謝全台的宗教宮廟，是穩定台灣社會很重要因素，碰到危機時，有疫病照顧鄉里信徒，當遇到困難時不會慌張。

蔡總統說，上任7年多來，世界改變了很多，台灣也改變很多，現在世界都說台灣是一個很關鍵的存在，台灣的國力一直在增強，她執政之初GDP是17.5兆，來到今年23兆，而半導體晶片最先進的製程也在台灣，執政以來就是投資台灣及強化基礎建設。

蔡總統說，台灣這幾年經濟是穩穩往前走，亞洲四小龍表現第一，台灣面臨很多的挑戰，但總是關關難過關關過，感謝團結的台灣人。政府利用產業優勢，強化國防能力，來發展產業經濟，像是台中漢翔公司已完成自製高級教練機、嘉義發展亞洲最大無人機基地，先前也公布高雄製造國造潛艦的原型，她希望七年多執政努力，明年畢業的時候可以看到很多事情延續，接棒的人帶領台灣繼續向前走，接著讓優質立委張廖萬堅繼續在國會幫助行政部門推展，為地方需求建設發展來爭取，政府會大力來支持，整體台灣穩穩向前，越來越好。

立委張廖萬堅說，他努力提案及法案上照顧人民，蔡政府像是育兒津貼、長照預算對比馬政府時期都有大規模數倍的成長，0到6歲國家養從一年預算150億到現在1100億，還有班班有冷氣政策，中央補助各地方政府九成預算，一共323億。

他提到，2012年他和蔡總統同時參選那屆的總統、立委，雖沒有當選，但之後持續耕耘不怕挑戰，和蔡總統在2016、2020二次選舉都順利當選。選舉時期，總是有口水攻訐滿天飛，大家應多體驗媽祖精神文化，多做一些助人的事。

蔡英文說，育兒津貼、長照預算、班班有冷氣這些政策的完成，以前都很難想像，但是這幾年通通都做到了，全面性的照顧系統在很多民主國家也都很難看得到，這些都是台灣人共同努力的成果，

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