影／力挺侯參選 趙少康：市民知道能爭取更多預算

國民黨副總統候選人趙少康今天出席立委候選人洪佳君政黨輪替台灣更好座談會，趙少康表示，其實侯友宜選市長時大家已經知道他會選總統，但是大家還是把票投給他，表示大家知道侯友宜選了市長再選總統能為新北市爭取更多的預算、更多的建設、更多的福利。

趙少康批評民進黨政府資源分配不公，新冠疫情嚴重的時候新北是重災區，結果當時民進黨把疫苗給高雄，應該給疫情嚴重的地方才對。

他也強調生孩子這件事不只生，還要帶，很辛苦的，現在年輕人都不生，以前公共場合小孩鬧，他都想家長怎麼不管，現在聽到像天使的聲音。未來一定更加重視這個問題。

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