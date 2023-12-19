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影／江啟臣推國會監督CF：看緊人民荷包、守護權益

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市第八選區立委候選人江啟臣，力拚四連霸，今再推出競選廣告，聚焦國會監督，盼用專業問政、理性監督，繼續為鄉親爭取權益、地方爭取建設。圖／立法委員江啟臣提供
台中市第八選區立委候選人江啟臣，力拚四連霸，今再推出競選廣告，聚焦國會監督，盼用專業問政、理性監督，繼續為鄉親爭取權益、地方爭取建設。圖／立法委員江啟臣提供

台中市第八選區立委候選人江啟臣，力拚四連霸，今再推出競選廣告，聚焦國會監督，盼用專業問政、理性監督，繼續為鄉親爭取權益、地方爭取建設。今適逢本屆立法院最後一次院會，將通過明年度的中央政府總預算案，江啟臣一早趕赴立院，堅守立委職責，有始有終為人民看緊荷包。

中八選區國民黨立委江啟臣對上民進黨在地資深議員謝志忠挑戰，兩人在選區以競選看板各自論述，謝高掛看板指江「賣台、不顧國家安全」議題嗆辣，江則維持正面選舉風格，看板主打政績牌、細數家鄉建設。

今天江啟臣推出競選CF，強調福國利民的政策他會全力支持，爭取在地需要的建設，但對政府預算他嚴格審查，「每一分納稅錢都是百姓的辛苦錢，必須為人民緊守荷包，不讓政府濫用公帑！」

為了照顧農民減少災損負擔，江啟臣於2015年要求農委會推動農業保險制度，經5年試辦，2020年5月12日三讀通過農業保險法；修法嚴懲杜絕酒駕，守護國人安全，江啟臣2度提出刑法第185條之3修正草案，提高刑度、加重處罰。

友善生育照顧，創造友善育兒環境，江啟臣提案修正性別工作平等法，增加有薪陪產假天數，也在2021年12月28日三讀通過，此外，江啟臣也陸續提出後備軍人優待條例、氣候變遷因應及調適法、取消性侵兒童犯罪追訴期等法案。

江啟臣表示，一路走來他始終秉持「以民為本」的理念，在地方服務鄉親、爭取建設，在國會專業問政、理性監督，將人民的權益、國家的利益放在首要。江委員說，他以實事求是、標準一致的態度，在建設上不分黨派，服務鄉親更不問色彩。

影片最後，江啟臣再次向鄉親懇託，盼鄉親繼續支持，讓能在地能國際的江啟臣，讓台灣啟程、豐原山城繼續迎向幸福城。

台中市第八選區立委候選人江啟臣，力拚四連霸，今再推出競選廣告，聚焦國會監督，盼用專業問政、理性監督，繼續為鄉親爭取權益、地方爭取建設。圖／立法委員江啟臣提供
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台中市第八選區立委候選人江啟臣，力拚四連霸，今再推出競選廣告，聚焦國會監督，盼用專業問政、理性監督，繼續為鄉親爭取權益、地方爭取建設。圖／立法委員江啟臣提供
台中市第八選區立委候選人江啟臣，力拚四連霸，今再推出競選廣告，聚焦國會監督，盼用專業問政、理性監督，繼續為鄉親爭取權益、地方爭取建設。圖／立法委員江啟臣提供

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