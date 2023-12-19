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震傳媒民調／國民黨區域立委支持3成3勝民進黨

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨總統候選人侯友宜。震傳媒今公布最新2024立委選舉民調，國民黨在區域立委支持度方面，以33.3%的支持度領先，民進黨為28.0%，民眾黨為8.3%。不分區立委支持度方面，國民黨33.2%，民進黨26.1%，民眾黨19.1%，時代力量為3.1%而不足政黨門檻5%。記者張已亷／攝影
國民黨總統候選人侯友宜。震傳媒今公布最新2024立委選舉民調，國民黨在區域立委支持度方面，以33.3%的支持度領先，民進黨為28.0%，民眾黨為8.3%。不分區立委支持度方面，國民黨33.2%，民進黨26.1%，民眾黨19.1%，時代力量為3.1%而不足政黨門檻5%。記者張已亷／攝影

震傳媒今公布最新2024立委選舉民調，國民黨在區域立委支持度方面，以33.3%的支持度領先，民進黨為28.0%，民眾黨為8.3%。不分區立委支持度方面，國民黨33.2%，民進黨26.1%，民眾黨19.1%，時代力量為3.1%而不足政黨門檻5%。

區域立委支持度方面，國民黨33.3%，民進黨為28.0%，民眾黨為8.3%，時代力量為0.3%，台灣基進為0.1%，28.8%無明確意見。

不分區立委支持度方面，國民黨33.2%，民進黨26.1%，民眾黨19.1%，時代力量為3.1%，16.7%無明確意見。

倘分析總統大選與區域立委選舉的分裂投票傾向，侯康配支持者有81.7%支持國民黨區域立委候選人，4.1%投民進黨，3.8%投民眾黨，8.7%選不出來；賴蕭配支持者有72.2%支持民進黨區域立委候選人，7.3%支持國民黨，2.1%支持民眾黨，17.0%選不出來；柯盈配支持者有27.6%支持民眾黨區域立委候選人，23.5%支持國民黨，14.0%支持民進黨，33.5%選不出來。

倘分析總統大選與不分區立委的分裂投票傾向，侯康配支持者有84.9%支持國民黨，1.8%投民進黨，8.2%投民眾黨，3.7%無意見；賴蕭配支持者有71.4%支持民進黨，5.9%支持國民黨，5.8%支持民眾黨，4.6%投時代力量，3.4%投台灣基進，8.4%無意見；柯盈配支持者有64.6%支持民眾黨，17.0%支持國民黨，3.5%支持民進黨，5.5%投時代力量，8.9%選不出來。

震傳媒委託山水民意研究股分有限公司執行，訪問時間為12月15日至16日，完成樣本1213分（家戶607分、手機606分）。透過電腦輔助電話訪問系統（CATI）進行電話訪問。家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。手機依國家通訊傳播委員會（NCC）公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。在95%的信心水準下，抽樣誤差約±2.81 個百分點。依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層加權，以符合母體結構。

民眾黨 國民黨 民進黨

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