賴清德：台南兵家必爭之地 刻意扭曲對台南不公平

尋求連任的民進黨台南市立委第5選區候選人林俊憲，今天在南區成立喜樹後援會，總統候選人賴清德為林站台表示，藍白都來台南搶票，並攻擊台南，雖然台南沒有做到百分之百好，但刻意扭曲對台南不公平，籲請鄉親一定要顧住台南，讓「美德贏台灣」。

賴清德說，能站在此選總統，都是鄉親近30年來的支持才能有機會，不論他擔任什麼職位，從國代、立委、行政院長到副總統，我都全力以赴，想到每張選票，是台南鄉親極力支持的情份，因此，不敢放棄，一直很嚴格要求自己，認真打拚，在公事上，公正嚴明、不貪不偏，這是我賴清德做事的原則，台南是民主聖地，過去不管是總統、副總統選舉，得票率都是全國第一，為台灣的民主打拚，功勞也最大。

賴清德表示，也因這樣，這場選舉看到在野黨，不管是藍或白，砲火都猛攻台南，台南雖不是做到百分百好，還有一些地方需要檢討改進，但不應該為了選舉，用非事實的東西刻意扭曲、攻擊台南，對台南是不公平的。「台南對台灣的民主貢獻很大，不應該在此選舉時刻，遭受如此攻擊。」此場選舉關係後代子孫、國家未來，也影響到和平與穩定，籲請鄉親再度站出來，再度承擔台灣歷史上的責任，而台南是是兵家必爭之地，一定要顧住，讓「美德贏台灣」。

賴清德說，1996年他棄醫從政，就是為了守護國家，20多年過去，他的決心沒改變，而且意志更堅定，美德配代表的意義是我們對國家、土地都有使命，若能順利當選，就能讓國家穩健向前進。他說，大家可以比較看看，目前在野黨都在攻民進黨的清廉，他強調自己就事論事，公事上公正嚴明，有問題，改查就查，該辦就辦，該移送就移送，該離職就職，這是他的態度；而3名總統參選人都當過市長，可比較任內誰的清廉度最高？什麼人弊案最少？他自信可經得起考驗，我當總統一定建立勤政愛鄉土的政黨。

賴清德並說明他的教育兵團政策，從明年起高中職學生不用繳學費，家庭困難的1年補助2萬及1萬5千元不等，以及大學學雜費補助等，讓人人有希望，國家才有希望。

林俊憲表示，4年前總統選舉，蔡英文在喜樹、灣裡拿8成以上選票，希望這次選舉，鄉親能給更大力支持，再創紀錄，並展現台南人的骨氣，他強調，台南市台灣的民主聖地，希望大家做出正確選擇，讓「美德」配贏得選舉。

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