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鄭文燦期待淡江大橋成大台北地標 就像舊金山金門大橋

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
淡江大橋。圖／行政院提供
淡江大橋。圖／行政院提供

淡江大橋及連絡道路工程預計兩年後完工，行政院副院長鄭文燦天在臉書表示，目前工程符合進度，期待淡江大橋成為大台北地標。一個港灣的城市，橋梁經常是地標，像美國舊金山的金門大橋，成為許多電影取景的地點，到那邊旅遊，明信片一定要買一張，淡江大橋未來就是有這樣的效益。

鄭文燦說，淡江大橋及連絡道是公共工程上非常重要的代表作，國內首例以國際競圖方式辦理設計的橋梁工程，完工後是世界最大跨徑450公尺單塔不對稱斜張橋。這項工程難度不小，除了建築師以外，橋梁的設計監造、專案管理跟工程施作，都是台灣本土的營造團隊，非常值得鼓勵。

鄭文燦表示，工程自2019年開工到現在，期間歷經三年COVID-19疫情，工程進度仍達到預期目標。施工團隊在工料雙漲，營造成本提高下，面臨許多困境，交通部全力協助，讓淡江大橋工程兩年後如期完工，成為大台北地區重要的橋梁地標。

鄭文燦指出，未來淡江大橋連接台61線西濱快速公路及台15線、台64線八里新店線快速公路，新北和桃園的民眾若要來淡水，可以從台61線西濱快速公路過來，接淡江大橋，不用塞在關渡。以後淡水的民眾要去機場，也可以走這一條路線，很快就可以到機場。

鄭文燦表示，淡江大橋與八里輕軌共構，有這座淡江大橋，八里輕軌才能連接淡海輕軌，未來淡水及八里地區將有更加便捷的交通網絡。政府也在考慮，未來淡海新市鎮特定區第二期，除了興建住宅，規畫產業專用區，讓研發中心進駐，讓淡海新市鎮充滿嶄新的發展構想。

淡江大橋 鄭文燦 八里

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