男師偷內衣褲轉職他校 監委要台南高商、台南大學檢討

台南高商前男莊姓教師於民國102年潛入隔壁台南大學曬衣場，偷竊女學生內衣褲逾百件。監委紀惠容調查發現，台南高商於事發後未依法進行校安通報與任何調查，輕易讓莊師離職，致莊師遊走各校4年餘；於107年啟動性平調查後，程序更有重大瑕疵，嚴重缺乏性平意識，因而促請台南高商、台南大學及教育部確實檢討改進。

調查發現，該事件發生後，台南高商於事發後未依法進行校安通報，或啟動任何調查，直至106年莊師再涉及另一案性平事件後，台南高商才啟動偷竊內衣褲之性平調查。監察院教育及文化委員會日前通過紀惠容所提報告，要求相關單位檢討改進。

紀惠容指出，台南高商當時的校長、主管人員稱「全然」不知悉此事，讓身負導師、專任教師的莊師中途輕易離職。但實際上，台南市警察局102年確有聯繫台南高商，與台南高商所稱「不知悉」實有落差。

紀惠容表示，台南高商102年未積極處理，106年莊師任職中壢家商期間又涉及另一件師與生之性平案件，中壢家商調查時，才發現莊師曾偷竊女性內衣褲，書面通知台南高商，台南高商一開始還消極不受理，經教育部及國教署督導後才交由性平會調查，但過程卻有諸多瑕疵。

紀惠容說，台南大學107年配合台南高商進行校園性別事件調查時，行事消極粗糙，26名受害學生中，僅函文聯繫7名學生，更未明確告知具體資訊，致最終只有1名學生提供陳述，且內容顯不知是為性別事件調查。台南大學作為受害學生就讀學校，卻未依「性平法」第22條及第24條充分維護當事人陳述意見機會並善盡告知責任，也應確實檢討。

紀惠容說，莊師所涉2件跨校性平事件調查時間相近，主導啟動的學校調查機制卻不同。中壢高商有成立「調查小組」，台南高商未成立調查小組，交由「性平會」處理。

紀惠容呼籲，師生關係本就存在權勢及身分不對等之權力關係，現行調查程序中對行為人不當接觸及聯繫之禁止，未有具體罰則及裁罰基準，損傷受害者權益，也讓一線人員調查人員錯愕，教育部允應將不當聯繫之樣態與罰則運用明確化，以杜絕師生權勢關係延伸於性平調查中。

商品推薦