周玉蔻批唐鳳打詐不力且不適任 數位部回應了
國內詐騙訊息、假消息泛濫，不少人將矛頭指向數位發展部長唐鳳「打詐不力」，媒體人周玉蔻更直言「唐鳳不適任」，對此，數位發展部今天表示，依據行政院打詐行動綱領1.5版分工，數位部為「堵詐」、「阻詐」2面向的協辦機關，透過公私協力從源頭防堵詐騙，近半年數位部所主責的電商、遊戲點數詐騙受害已大幅減少。對於外界所誤解的打詐分工，將持續強化社會溝通說明。
數位部指出，在落實各項源頭阻詐措施之下，內政部警政署通報電商疑似個資外洩家數，從最高峰平均每月超過17家次已顯著下降，且近1個月警政署165公告的高風險賣場中，數位部所轄大型電商平台已歸零；整體遊戲點數詐騙案件數也已自單月最高1,600件，下降至10月約200餘件。
此外，數位部也已協助檢警調機關與Meta、Google建立聯繫管道，與Meta建立「綠色通道」下架涉詐廣告，與LINE公司研議建置「紅色通道」下架涉詐帳號，與Google建立打詐聯繫管道，加速冒名投資廣告下架；並與金管會合作，要求第三方支付業者進行能量登錄，未完成登錄業者，銀行可認定為洗錢防制之高風險業者，終止其虛擬帳戶服務；另外，為讓民眾判別政府資訊的真實性，數位部已建立111政府專用短碼簡訊平台，做為行政部門發送簡訊的信賴管道，藉此避免民眾被假冒政府機關的簡訊所騙，保護自身財產安全。
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 整理包／2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／登記起跑!看2024立委大選 看各選區參選名單New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言