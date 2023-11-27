周玉蔻批唐鳳打詐不力且不適任 數位部回應了

國內詐騙訊息、假消息泛濫，不少人將矛頭指向數位發展部長唐鳳「打詐不力」，媒體人周玉蔻更直言「唐鳳不適任」，對此，數位發展部今天表示，依據行政院打詐行動綱領1.5版分工，數位部為「堵詐」、「阻詐」2面向的協辦機關，透過公私協力從源頭防堵詐騙，近半年數位部所主責的電商、遊戲點數詐騙受害已大幅減少。對於外界所誤解的打詐分工，將持續強化社會溝通說明。

數位部指出，在落實各項源頭阻詐措施之下，內政部警政署通報電商疑似個資外洩家數，從最高峰平均每月超過17家次已顯著下降，且近1個月警政署165公告的高風險賣場中，數位部所轄大型電商平台已歸零；整體遊戲點數詐騙案件數也已自單月最高1,600件，下降至10月約200餘件。

此外，數位部也已協助檢警調機關與Meta、Google建立聯繫管道，與Meta建立「綠色通道」下架涉詐廣告，與LINE公司研議建置「紅色通道」下架涉詐帳號，與Google建立打詐聯繫管道，加速冒名投資廣告下架；並與金管會合作，要求第三方支付業者進行能量登錄，未完成登錄業者，銀行可認定為洗錢防制之高風險業者，終止其虛擬帳戶服務；另外，為讓民眾判別政府資訊的真實性，數位部已建立111政府專用短碼簡訊平台，做為行政部門發送簡訊的信賴管道，藉此避免民眾被假冒政府機關的簡訊所騙，保護自身財產安全。

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