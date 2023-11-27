時代力量指控淪黑道代理人 民眾黨不分區蔡春綢不排除提告
時代力量不分區立委參選人余佳蒨今天表示，民眾黨提名的不分立委參選人蔡春綢，其胞弟是曾經涉及職棒簽賭、有暴力傷害前科的雲林縣議會副議長蔡咏鍀，民眾黨主席柯文哲提名蔡春綢，就只是蔡咏鍀的代理人。
蔡春綢透過影片表示，蔡咏鍀曾經支持其他政黨候選人，當時都被外界形容是好人，結果現在支持民眾黨，卻反被說成是壞人，請大家不要用維基百科，或者是報章雜誌評論他的好壞，蔡咏鍀長期為民眾和媽祖服務，盡心盡力，請不要用沒有的事情抹黑，如果繼續這樣，她不排除提告。
時代力量今天舉行記者會，余佳蒨表示，時代力量在今年8月揭露民眾黨雲林縣黨部多位黨公職染黑爭議，包含涉嫌暴力討債、強盜恐嚇及放高利貸等不法情事，民眾黨卻提名蔡春綢為不分區立委參選人，其胞弟是過去犯下重大賭博及傷害前科的蔡咏鍀。
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